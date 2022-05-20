طريقة عمل فاونديشن والمناكير: في المنزل بطريقة مضمونة مثل الجاهز وتحدي2022

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نقدم لكم طريقة عمل فاونديشن والمناكير , في المنزل بكل سهولة, ومع اقتراب العيد كلنا نبحث عن المكياج لأطلال مميزة, ولكن مع ارتفاع الأسعار والبراندات العالمية الباهظة الثمن, نحن جاءنا أليكم بالحل سوف نتعلم معا طريقة فونديشن مميزة من مكونات بسيط مع كيفية الحصول لدرجة لون بشرتك في المنزل من غير ما نغلط في اللون بعد شراءه سوف توافر عليكي مبالغ باهظة لشراء الفونديش المثالي لون بشرتك معنا أيضا طريقة عمل المناكير بطريقة احترافية, سوف نتعرف على طريقة المناكير الإسلامي ومناكير الثابت معنا, سوف يأتي العيد وأنتئ بأحسن أطلاله من غير تكلفة وعناء بس من مكونات بسيط جدا تابعنا, سوف تجدي ما هو جديد مع موقع ثقفني أليكم من خلال هذا المقال طريقة عمل فاونديشن والمناكير في المنزل بخطوات سهلة للغاية جدا وتحدى2022 مكونات طريقة عمل فاونديشن والمناكير في المنزل بطريقة بسيطة ومضمونة2022 سوف نتعرف على مكونات المناكير والفوندشن بطريقة بمكونات سهلة للغاية وهي كالتالي:- الفاونديشن علبة بنكيه أو لوس بودر.

١ملعقة من جيل الصبار. المناكير علبة من الغراء.

ولون الذي تريده. طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة التحضير فونديشن والمناكير بطريقة سهلة وبسيطة للغاية وتحدي وهي كالاتي:- الفونديشن نحضر وعاء نظيف نخلط ١معلقة من البودرة ونعمل علي تنعيم البودرة بمعلقة حتي نوصل الي بودر ناعم بدون حبيبات. ثم ونضع عليها جيل الصبار بتدريج للوصول إلي للقوام الكريمي مثل قوام الفونديشن. المناكير نحضر إناء ونضع فيه ملعقة من الغراء ولون المطلوب ممكن الحصول علي اللون المطلوب من علبة أشادوا قديمة أو لون طعام أو أقلام الألوان الروج وندمج اللون مع الغراء جيداً ممكن أزود اللون للوصول للون المناسب. طريقة الاستخدام إليكم الآن طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وخرافية والحصول علي نتائج مبهرة للغاية كما يلي:- نضع الفونديش علي البشرة لتحديد اللون المناسب لبشرتك.

إذا كان اللون فاتح ممكن تحويله ألي لون غامق نأتي لون من ألوان الأيشادو الغامقة.

ثم نضعها علي الخليط نزود حسب درجة اللون المطلوبة والمناسبة لكي.

حيث يعمل هذا الفونديشن علي تغطيه هائل مثل البرادات ويعطيكم منظر طبيعي بدون أي خطوط والحفاظ عليها داخل علبة محكمة الغلق. المناكير نضع المناكير علي الأصابع وتأكد من درجة اللون المطلوب للحصول علي نتائج مبهرة.

أذا تريدي المناكير الثابت نقوم بوضع المناكير ونتركه ينشف ثم نضع عليه مقوي الأظافر الشفاف بهذا يصبح ثابت جدا.

من الممكن تحويلة من مناكير سادة ألي جليتر لامع نضع المناكير وهو لسه رطب نضع عليه الجيلتر وتضغط قليلا عليه سوف نحصل علي منظر مميز. ملحوظة ممكن شراء الغراء والجليتر من أقرب مكتبة بجوارك وسعارهم رمزية للغاية. عمر شويل - جدة طريقة عمل فاونديشن والمناكير: في المنزل بطريقة مضمونة مثل الجاهز وتحدي2022 - ثقفني

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