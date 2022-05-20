طريقة تحضير بوكس البراونيز ألذ حلى بارد من منزلك بأبسط المكونات

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عمر شويل - جدة بوكس البراونيز الجديد ألذ حلى بارد يمكنك تحضيره في المنزل بأبسط المكونات وصفة اليوم هي تحضير بوكس البراونيز الجديد ألذ حلى بارد يمكنك تحضيره في المنزل بأبسط المكونات، إليكم طريقة جديدة ومختلفة لتقديم البراونيز ببعض الإضافات التي تمنحه الطعم الأكثر لذاذة، بطريقة تحضير سهلة وطريقة تقديم مدهشة حضري بوكس البراونيز بطعم في منتهى الروعة واللذاذة.

طريقة تحضير بوكس البراونيز

مقادير البراونيز بار ونصف شوكولاتة بمقدار 200 جرام 3 ملاعق كبيرة زبدة 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة كوب سكر بمقدار 200 جرام ملعقة صغيرة فانيليا كوب إلا ربع كاكاو خام أو محلى كوب دقيق

مقادير صوص شوكولاتة بنكهة القهوة 2 ملعقة كبيرة دقيق ملعقة كبيرة مسحوق الكاكاو ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان 3 ملاعق كبيرة سكر بني أو أبيض 2 كوب حليب بارد نصف كوب شوكولاتة مبشورة

طريقة الإعداد نقوم بتجهيز البراونيز بإضافة قطع الشوكولاتة في وعاء ويمكنك إستخدام شوكولاتة خام أو شوكولاتة بالحليب حسب الذوق، ثم نضف إليها الزبدة وبعد ذلك نأخذ الوعاء ونقوم بتذويب المكونين في الميكرويف لمدة دقيقتين، أو على حمام مائي ساخن وبعد ذلك نقلب المكونين لمدة دقيقتين حتى يتجانس الصوص، ومن ناحية أخرى نأخذ البيض ونضفه في وعاء عميق ثم نضف إليه السكر والفانيليا، ثم بإستخدام المضرب اليدوي نخفق المكونات جيداً حتى يذوب السكر ويصبح المزيج باللون الفاتح، ثم نقوم بإضافة صوص الشوكولاتة الذي تم تحضيره ونمزج جيداً، ثم نضف مسحوق الكاكاو تدريجياً بالتبادل مع الدقيق مع التقليب بشكل جيد بعد كل إضافة، ونكرر هكذا حتى ننتهي من كمية الكاكاو والدقيق ثم نسكب خليط البراونيز في صينية مدهونة زبدة أو زيت وورقة زبدة، ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف فوق الأوسط بدرجة لمدة 30 دقيقة، وبعد ذلك نأخذ البراونيز بورقة الزبدة ونخرجه من الصينية ونضعه على شبكة تبريد.

ومن ناحية أخرى نقوم بتجهيز صوص الشوكولاتة بنكهة القهوة بإضافة الدقيق والكاكاو في قدر، ثم نضف النسكافيه السكر البني والحليب البارد وبعد ذلك نمزج المكونات جيداً على البارد، ثم نرفعه على النار مع التقليب المستمر حتى يغلي المزيج ويثقل قوامه نوعاً ما، وبعد ذلك نطفئ النار ونضف الشوكولاتة المبشورة ونقلب حتى تذوب مع الصوص، وبعد ذلك نقطع البراونيز إلى مكعبات صغيرة ثم نأخذ قطع البراونيز ونرصها في وعاء التقديم المناسب، وبعد ذلك نسكب صوص الشوكولاتة الذي تم تحضيره مع القليل من مبشور الشوكولاتة البيضاء، وبعد ذلك يصبح جاهز للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.