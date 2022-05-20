اساسيات طريقة تجهيز كيك الموس بالشيكولاتة الداكنة واحترافها بالمنزل

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كيك الشوكولاتة يعشقه الكبار والصغار فمن منا لا يحب تناول قطعة من الكيك الغارقة في بحر من الشوكولاتة اللذيذة. ولذلك سيعشقها أطفالك ويستغنون عن شراء كيك المحال الجاهز، اليوم سوف نقدم لكي أفضل وصفة لتقديم ألذ وأشهى كيك بالشوكولاته لأسرتك. طريقة عمل كيك الشيكولاته السمراء سنقدم لكي عزيزتي القارئة طريقة عمل الكيك باسهل طريقة يمكن تنفيذها في المنزل: المكونات والمقادير: كوب إلا ربع من الحليب.

نصف كوب كبير من الزيت.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب ونصف من الدقيق الأبيض الفاخر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

نصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات تحضير صوص الشوكولاتة للكيك:

ثلث كوب من الكاكاو الخام الغير محلى.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب ونصف من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة تحضير كيك الشوكولاتة: نقو بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه كوب إلا ربع من الحليب ونضيف إليه الليمون.

نضيف إليهم الزيت والبيض والسكر والفانليا ونخلط المكونات في الخلاط على درجة متوسطة.

ثم نضيف إليهم الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو الخام ونخلط قليلا حتى تمتزج المكونات.

نقوم بإحضار صينية مقاس 30 سم ونقوم بدهنها جيدا بالسمن أو الزيت ثم نضيف الكيك فيها.

ندخل صينية الكيك لفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الأوسط لمدة من 25 دقيقة إلى 30 دقيقة.

نخرج الكيك من الفرن وبواسطة عود خشبي نحدث ثقوب كثيرة في الكيك ونسقيها بنصف كوب من الحليب.

لعمل صوص الشوكولاتة في إناء نضيف الكاكاو الخام والدقيق والنشا .

ونضيف إليهم السكر والحليب ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي.

ثم نرفع الإناء على النار مع التقليب المستمر حتى الغليان.

وعندما نحصل على قوام ثقيل لصوص الشوكولاتة نرفع الإناء من النار ثم نضيف له الزبدة ونقلب جيدا حتى تذوب الزبدة.

نترك الصوص ليبرد ونضيفه على الكيك ونزين السطح بشوكولاتة مبشورة وتقدم. مكونات تحضير كيك الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة: 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. ربع كوب من الزيت. كوب من الدقيق الأبيض الفاخر. عمر شويل - جدة اساسيات طريقة تجهيز كيك الموس بالشيكولاتة الداكنة واحترافها بالمنزل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اساسيات طريقة تجهيز كيك الموس بالشيكولاتة الداكنة واحترافها بالمنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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