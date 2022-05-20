القناع الذهبي للتخلص من كل عيوب البشرة مع تفتيح وترطيب لا مثيل له، إليكي سيدتي القناع الذي أثبت أن له نتائج غاية في الروعة على البشرة من جميع النواحي، حيث أن له عدة تأثيرات مدهشة بناء على تجربة الكثير من الفتيات سواء من حيث تفتيح وترطيب البشرة أو تقليل التجاعيد. لتحضير هذا القناع نحتاج إلى الكركديه كعنصر أساسي فهو نبات البوتوكس الذي يشد البشرة ويعمل على تخفيف علامات التقدم في السن، كما أن الكركديه يعمل على ترطيب البشرة بشكل رائع ويجدد خلايا البشرة لأنه يعمل كمقشر طبيعي للبشرة، كذلك فهو له دور فعال في القضاء على الهالات السوداء ومنح البشرة الحيوية والنضارة.

القناع الذهبي للتخلص من عيوب البشرة

مكونات القناع كالتالي:

ملعقة كبيرة من الكركديه المجفف أو الطازج. كوب متوسط من الماء. ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ملعقة كبيرة من هلام الألوفيرا ويمكنك استبداله بهلام بذور الكتان. كبسولة فيتامين E أو ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة صغيرة من زيت الليمون (إختياري).

في وعاء مناسب نضف الكركديه والماء ثم نغطي الوعاء ونترك الكركديه يُنقع لمدة ساعتين، حتى يتغير لون الماء وبعد ذلك نقوم بتصفيته لنحصل على الماء فقط، ثم نسكب الماء في قدر ونضف إليه النشا ثم نخلط جيداً حتى يذوب النشا، وبعد ذلك نضع القدر على نار خفيفة مع تحريك الخليط بإستمرار حتى نحصل على خليط كريمي، ثم نفرغ الخليط الكريمي الناتج في وعاء ونتركه ليبرد قليلاً.

تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد

بعد ذلك نضف هلام الألوفيرا، ثم نخلط جيداً مع إضافة كبسولة فيتامين E وزيت الليمون ونخلط مجدداً، ثم نحتفظ بهذا الكريم في علبة نظيفة ونقوم بتخزين الكريم في الثلاجة حيث يبقى صالح للاستخدام لمدة 15 يوماً. طبقي هذا المزيج على بشرة نظيفة على كامل بشرة الوجه والرقبة ويمكنك أيضاً تطبيقه على اليدين، ثم اتركيه حتى يجف تماماً وبعد ذلك اغسلي بشرتك بالماء الفاتر ثم بالماء البارد لقفل المسام، ولافضل النتائج كرري تطبيق هذا القناع بشكل يومي والنتيجة مذهلة من أول إستعمال.