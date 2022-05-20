كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ وانبات الفراغات من أول أستعمال

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة، تساقط الشعر يعتبر من المشاكل الهامة التي يعاني منها الكثيرون ويبحثون عن الوصفات الطبيعية التي تساعدهم في منع تساقط الشعر وزيادة نموة وخاصة مشكلة الفراغات بالشعر الناتجة عن شدة تساقط الشعر، لأن الشعر هو الذي يظهر جمال المرأة فلذلك تبحث عن حلول لمشاكل الشعر، ولكن في البداية يجب البحث عن السبب إذا كان مرضي أو أسباب وراثية تحتاج إلي أستشارة طبيب، أم يمكن علاجها باستخدام الوصفات الطبيعية التي لا تسبب في أي أضرار من استخدامها وتفيد الشعر، فإليكم وصفة سحرية لتطويل الشعر ومنع تساقطة وملئ الفراغات.

كنز رباني لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة الصاروخ

المكونات

زيت خروع.

زيت جوز الهند.

زيت زيتون.

زيت السمسم.

زيت اللوز.

زيت الجاجوبا.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وضعي كميات متساوية من الزيوت الطبيعية، وقومي بخلطهم جيداً مع بعضهم البعض حتي تمتزج المكونات، قومي بغسل شعرك جيداً وتجفيفه ثم قومي بتوزيع الزيت على الشعر من الجذور وحتي الأطراف، نترك الخليط في الشعر لمدة ساعة مع تدليك الشعر، قومي بغسل شعرك جيداً بشامبو طبيعي خالي من الكبريت، يجب الاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة فعالة.

تطويل الشعر وتكثيفه وانبات الفراغات بسرعة

يعتبر البيض والموز من المكونات الفعالة التي تساعد في فرد الشعر وتطويلة وتنعيمه لما تحتوي من فيتامين هامة ومفيدة للشعر.

المكونات