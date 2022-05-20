بخلطة سحرية هتعملي بنفسك كفتة الحاتي المشوية بالفحم في البيت وزي الجاهزة في المطاعم

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طريقة عمل كفتة الحاتي، تعتبر كفتة الحاتي من أهم الأكلات التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها وهي مميزة جداً وتعتبر من الأكلات المشهورة في الكثير من البلاد، وكل ذلك يرجع إلى سبب تتبيله الكفتة التي تعطي لها رائحة مميزة ورائعة وطعم شهي وخاصة إذا تم شوي الكفتة على الفحم ويمكن تحضير اللحمة بأكثر من وصفة وأكثر من وصفة، وسوف نتعرف في هذا المقال على طرق متنوعة لعمل كفتة الحاتي وطريقة عمل التتبيله الخاصة بها.
طريقة عمل كفتة الحاتي
يمكن إعداد كفتة الحاتي في المنزل مثل المطاعم تماماً، وطريقة إعداد كفتة الحاتي هي عبارة عن:
المكونات:
- نصف كيلو لحم مفروم.
- عدد ٢ بصلة مبشورين.
- رغيف واحد من العيش الفينو.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- رشة فلفل اسود.
- رشة بهارات لحمة.
- ربع معلقة صغيرة بهارات مشويات.
- نصف معلقة بابريكا.
- رشة شطة.
- رشة ملح.
- كوب ماء.
طريقة التحضير:
- بعد القيام بتجهيز اللحمة نقوم بتصبيعها، وبعد ذلك نقوم بوضع اللحمة على أسياخ من الخشب ونصبعها بالحجم المرغوب فيه ثم نقوم بوضعها على شواية الفحم.
- ونقوم بتقليب الكفتة الموجودة على الشواية لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعد ذلك نتركها حتى يتغير لونها وتنضج بشكل كامل.
- وبعد الانتهاء منها تصبح جاهزة للتقديم في أطباق التقديم ويتم تناول الكفتة مع السلطة والطحين والعيش.
كيفية تحضير الكفتة المشوية في الفرن
يوجد طريقة مختلفة لإعداد كفتة الحاتي في المنزل بطريقة سهلة جداً، وهذه الطريقة هي:
المكونات:
- كمية مناسبة من اللحم.
- ثمرة كبيرة من البصل مفروم
- نص حزمة من البقدونس مفروم.
- وملعقة من الملح.
- ملعقة وربع من الفلفل الأسود.
- ملعقتان من بهارات اللحم.
- ربع ملعقة من الشطة الحمراء.
طريقة التحضير:
- نقوم أولاً بتسخين الطاسة على نار متوسطة ونضع بها معلقتين زيت.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصل في الطاسة مع كمية الفلفل الأسود حتى يذبل البصل.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة المفرومة والبقدونس المفروم للبصل على النار ونقلبهم جيداً حتى ينضج الخليط بشكل كامل.
- بعد ذلك نقوم نتركها فترة حتى تبرد ونقوم بتصبيع الكفتة بحجم مناسب، وندخلها إلى الفرن ونتركها فترة حتى تستوي تماماً وتصبح جاهزة للأكل بجانب السلطات والطحينة والعيش.
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