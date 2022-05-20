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رجيم الخيار بعد من أنجح الأنظمة الغذائية التي أثبت نجاح رهيب في خسارة الوزن، وفي وقت قصير جدا حيث يمكنك خسارة من 6 إلي 7 كيلو من وزنك في فترة لا تزيد عن أسبوع، إلي جانب الفوائد الكثيرة التي يحتوي عليها الخيار ويعد الترطيب أهمها، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة جدا من الماء، وذلك طبقا لما ورد في في أهم الصحف الأجنبية والعالمية، باعتبار الخيار من الخضراوات المشبعة التي تساعد كثيرا في خسارة الوزن بالإضافة إلي القيمة الغذايئية العالية. أفضل طريقة لخسارة 7 كيلو منع وزنك “رجيم الخيار استبدال الخبر ومنتجات الدقيق الأبيض بالخيار، عن طريق تقطيع الخيار لشرائح رفيعة وتغميسها بالجبن عند الإفطار أو كطبق كامل من سلطة الخيار في وجبة الغداء. يمنح الخيار الجسم الشعور بالشبع سريعا حيث انه غني بالماء والألياف الطبيعية. تضاف الكربوهيدرات للوجبات بالكميات المعقول. التقليل من الطعمة الغنية بالبروتين مثل اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والمكسرات والبيض. يجب الاستمرار على هذا النظام الغذائي لمدة تتراوح من 7 إلي 14 يوم، يساعد هذا النظام الغذائي على إنقاص الوزن بسرعة كبيرة تصل إلى كيلو جرام يوميا، وذلك اعتمادها علي السعرات الحرارية القليلة جدا التي يحتوي عليها الخيار. من الأفضل أن لا تزيد مدة هذا النظام الغذائي عن 14 يوم. يعتمد رجيم الخيار علي إستبدال كثير من الأكلات بالخيار. فوائد الخيار يحتوي على اهم العناصر والفيتامينات التي تدعم صحة الفم والأسنان مثل فيتامين ج.

يحتوي على مركبات تعمل على تهدئة الحرارة، وعلاج حرقة المعدة والحموضة.

يعد الخيار من أكثر الخضراوات التي تحتوي نسبة كبيرة من الماء تصل إلى 96%.

يتمتع بمنسوب جيد من الألياف التي تعمل علي تنظيف الأوساخ من علي الأسنان، كما تعزز من إنتاج اللعاب.

يتميز بالسعرات الحرارية القليلة جدا نسبة لما يحتويه من فيتامينات ومعادن. عمر شويل - جدة الطريقة الصحيحة لتناول الخيار لإنقاص وزنك اكثر من 7 كيلو في أسبوع فقط - ثقفني

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