نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرد الشعر بالخميرة أقوى كيراتين طبيعي لشعر حريري في نصف ساعة فرد وإطالة وترطيب في المقال التالي

العديد من السيدات يمتلكن شعر مجعد أو خشن، ويبحث عن طرق طبيعية بمكونات بسيطة من اجل فرد شعورهم، فهو رمز جمالهن وأهم ما يبرز انوثتها، ويحاولون دوما الابتعاد عن المكونات الكيميائية التي تقوم بفرد الشعر بسرعة لأنها قد تؤدي إلى الأضرار بالشعر على المدى الطويل. فرد الشعر بالخميرة مياه دافئة.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: خلط المياه الدافئة مع الخميرة وخلطه جيدًا حتى التجانس.

تركه لمدة خمس دقائق.

تدليك الشعر بالمزيج.

تركه لمدة ثلاثين دقيقة.

غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص به. فرد الشعر بالعسل والخميرة نحتاج إلى: حليب دافئ.

عسل.

صفار البيض.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: خلط الحليب الدافئ مع الخميرة والعسل.

خلطهم جيدًا حتى تمام التجانس.

تركه لمدة عشرين دقيقة.

إضافة صفار البيض.

مزجه جيدًا للتأكد من تمام التجانس.

وضعه على الشعر تغطية الشعر بغطاء بلاستيك.

تركه لمدة ساعة.

غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص به. فرد الشعر بزيت الزيتون والخميرة نحتاج إلى: زيت زيتون.

عسل.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: خلط زيت الزيتون مع الخميرة والعسل.

مزجه جيدًا للتأكد من تمام التجانس.

وضعه على الشعر تغطية الشعر بغطاء بلاستيك.

تركه لمدة ساعتين.

غسل الشعر بالمياه الفاترة والشامبو الخاص به. الوصفة الرابعة باستخدام الزبادي والخميرة نحتاج إلى: عسل.

زبادي.

حليب دافئ.

خميرة فورية. طريقة التطبيق: خلط الحليب الدافئ والزبادي مع الخميرة والعسل.

كما أنه مزجه جيدًا للتأكد من تمام التجانس.

وضع الخليط على الشعر.

تغطية الشعر بغطاء بلاستيك أو حراري.

كما أنه فيما بعد لا بد من تركه لمدة ثلاث ساعات ونصف.

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