نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحبة واحدة من بطاطس أضيفي عليها هذا المكون واحصلي على أصابع بطاطا مقرمشة في دقيقتين في المقال التالي

من منا لا يعشق أصابع البطاطس المقرمشة والتي يتم صناعتها في العديد من المطاعم الخاصة بالطعام السريع، وتبحث العديد من المهاترات طرق صناعة بطاطس مقرمشة من أجل إبعاد أطفالهم عن البطاطس التي يتم شرائها من المطاعم وجعلهم يحبون المنزلية لأنها أنظف وافضل، ومن خلال المقال التالي سنساعد الأمهات على معرفة أسهل واسرع الطرق والمكون السحري الذي يخرج البطاطس ذهبية ومبرمجة كما يفضلها أفراد الأسرة. طريقة عمل البطاطس المقلية المقرمشة نقع أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة نصف ساعة.

تبديل المياه بمياه باردة.

قلي أصابع البطاطس في زيت غزير.

وضع البطاطس في الثلاجة لمدة ساعتين.

وضعها في الزيت مرة أخرى. تحضير البطاطس المقرمشة وضع أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة خمسة عشر دقيقة.

وضعها في المياه الباردة.

خلط البطاطس الطحين والكركم والكزبرة والبابريكا والبيكنج بودر.

قلي أصابع البطاطس في زيت غزير. تجهيز البطاطس المقرمشة غسل أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة ساعة.

نقله في المياه باردة.

خلط البطاطس الطحين والكركم والكزبرة والبابريكا والبيكنج بودر.

قلي أصابع البطاطس في زيت غزير. خطوات عمل البطاطس المقرمشة غمر أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة نصف ساعة.

غمر البطاطس في المياه باردة.

خلط البطاطس والخل والمياه الدافئة على النار.

تركها لتجف قليلًا.

كما أنه لا بد من وضع أصابع البطاطس في سائل البيض ثم في الدقيق.

قلي أصابع البطاطس في زيت غزير.

كما أن الخطوة التالية هي نقع أصابع البطاطس في كمية من المياه الفاترة لمدة نصف ساعة.

كما يجب تبديل المياه بمياه باردة.

خلط البطاطس والدقيق والحليب ونضع البيض أيضا.

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