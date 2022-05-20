علامات تكشف لك الدجاج المهرمن احذر من الدجاج المحقون بالهرمونات المسرطنة

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علامات تكشف الدجاج المحقون هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم؛ حيث أنه في غفلة من الرقابة يقوم أصحاب النفوس الضعيفة بحقن الدجاج بهرمونات مسرطنة، ويتم إنتاج كمية كبيرة بسرعة وذلك لكسب المال وهذا ما يسبب الكثير من الأمراض منها زيادة فرص التعرض لخطر أمراض الكلى وأمراض الضعف الجنسي عند الرجال، كما يتأثر المخ والغدد وهذا يعمل على تكون الأورام الخبيثة.
علامات تكشف الدجاج المحقون بالهرمونات المسرطنة
أوضح أخصائيون من الطب البيطري على خطورة استخدام الهرمونات التي تزيد من وزن المواشي والدجاج، والكثير من المزارع تلجأ إلى هذه الطرق العشوائية وقد أشاروا إلى بعض العلامات التي من خلالها يتبين الدجاج الذي تم حقنه، ومن بين هذه العلامات الآتي:
- يمكنك بسهولة التعرف على الدجاج الذي تم حقنها بالهرمونات من خلال حركتها فهى قليلة الحركة، وليس لها أي ردة فعل حين الإمساك بها فرد فعلها بطئ جدا.
- الدجاج المحقون طيلة الوقت مغمض العينين يعاني من الخمول والكسل ودائما يرقد.
- هذا الدجاج يعاني من ضعف الجسم والقوة على عكس الدجاج المربى في المنزل.
- الدجاج المحقون يعاني من ضعف العظام والجلد يكون مهري ولونه داكن.
- الأجزاء الذي يظهر بها الحقن هى الأجنحة والرقبة، وتظهر على شكل إحمرار أو لون أزرق داكن.
- عندما يتم طهي هذا الدجاج المحقون يقل حجمه جدا، وهذا نظرا إلى تبخر كمية الماء المختزنة في الجسم.
- من الممكن أن يصدر هذا الدجاج روائح نفاذة عند الطهي.
- عند تناول الدجاج الذي تم حقنه يشعر الإنسان بالخمول والكسل وكثرة النعاس.
فوائد تناول الدجاج
يحتوي الدجاج على فوائد كثيرة، وهى كالآتي:
- يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية كما يعتبر غذاء مناسب لجميع الفئات العمرية؛ حيث يقبل على تناوله الكثير من الأشخاص.
- مصدر غني جدا من البروتين.
- يحتوي على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن.
- يساعد على إنقاص الوزن.
- أشارت إحدى الدراسات إلى أن تناول الدجاج يساعد في خفض ضغط الدم.
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