هاتي شوية فشار وضيفي رشة بكينج بودر عمري اتخيلت يطلع كده

هل تتذكرون الفشار الذي عشقنا جميعًا من أيدي أمهاتنا؟ كانت طريقة صنعه تقليدية للغاية، يكفي وضع قطرات زيت وفوقها حبات الذرة، ثم تغطية الإناء وتهدئة النار تحته، بعدها تعم رائحته اللذيذة في المنزل، بالإضافة إلى صوت الفرقعة الذي كان يشعرنا بالسعادة، وكأنها ألعاب نارية نطلقها في العيد، الآن انتشرت طرق حديثة لصنع الفشار، هذا تحديدًا ما سوف نحدثكم عنه اليوم.

الفشار المكرمل بالبيكنج بودر

يقال عن هذه الطريقة أن من يتذوقها يدمن صنعها، وسوف يتخلي نهائيًا عن صنع الفشار بالشكل القديم، أما عن الطريقة فتفصيلها كالآتي:

المكونات:

ربع كيلو ذرة فشار.

كيس بيكنج بودر.

ملعقتين سكر.

قطرات زيت طعام.

الطريقة:

ضعي الحلة على النار، ثم سخني الزيت بها.

دبعدها ضيفي الذرة وفوقها ربع ملعقة صغيرة بيكنج باودر، وكذلك ملعقتين السكر.

يجب أن تقلبي الذرة بسرعة حتى يمتزج الكل معًا.

ثم قومي بوضع الغطاء على الحلة حتى لا تقفز حبات الفشار بخارجها.

انتظري دقيقتين، بعدها ستلاحظين رائحة مختلفة جميلة تنتشر في منزلك.

وبعد التأكد تمامًا من أن كل الحبات أصبحت فشار، نغلق النار.

ثم نقوم بسكبه في أطباق مسطحة، وبالهنا.

سر نجاح الفشار المكرمل

هناك أكثر من خطوة يجب التأكد من تطبيقها حتى تحصلي على وصفة ناجحة ومميزة، وهي كالآتي:

لا أهدتي النار حتى لا تتبقي حبات ذرة دون أن تتحول لفشار.

من المهم استخدام البيكنج باودر لأنه يساعد على جعل حبات الفشار غير ملتصقة.

كما أن تلك الطريقة تجعل الوصفة مقرمشة أكثر من الطريقة العادية، ولا يطرى ما يتبقى منها.

أن البيكنج بودر مع ذرة الفشار يعد في حد ذاته اختراع رائع، علمناه مؤخرًا لكن حاز إعجاب كل من قام بتجربته.