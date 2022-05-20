نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك بسكوت اليانسون الهش لفطار صحي وخفيف مع أحلى كوب شاي في المقال التالي
بسكوت اليانسون الهش ، من أجمل أنواع المخبوزات الناعمة التي تمتلك قيمة غذائية عالية، ويعرف بطعمه الرائع ورائحته الجميلة التي تبعث منه أثناء التسوية، ويمكن تقديمه على الإفطار كوجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ، كما يوجد للبسكوت أنواع كثير يمكن صنها في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت اليانسون الهش بكل أسراره بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.
مكونات عمل بسكوت اليانسون الهش
توجد بعض المكونات البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات هشة وجميلة بالمنزل وهى كالتالي:-
- 4 حبات من البيض.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة كبيرة من اليانسون.
- كوب من السكر.
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون الهش بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والزيت ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي هش فاتح اللون.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، واليانسون للخيط ونقلب برفق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة.
- نترك العجين لمدة خمس دقائق حتى يرتاح، ونغطيه بكيس من البلاستيك حتى لا يتعرض للهواء فيصبح متقشف.
- نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم بتشكيل عجينة البسكوت على حسب الأشكال التي ترغبين بها.
- نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل.
- نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص قطع البسكوت على طبق التقديم وبألف صحة وهنا على قلوبكم.
نصائح عند عمل بسكوت اليانسون بالمنزل
توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-
- يفضل خلط المكونات الجافة مع بعضها قبل وضعها على الخليط السائل.
- كما يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية حتى ينتفخ البسكوت ويصبح هش.
- مراقبة البسكويت جيداً أثناء التسوية حتى لا يحترق.
- يفضل وضع درجة الحرارة على المتوسط حتى نحصل على بسكويت ذهبي جميل.
- كما يفضل خفق المكونات السائلة حتى تصبح فاتحة اللون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك بسكوت اليانسون الهش لفطار صحي وخفيف مع أحلى كوب شاي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.