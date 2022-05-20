اصنعي بنفسك بسكوت اليانسون الهش لفطار صحي وخفيف مع أحلى كوب شاي

بسكوت اليانسون الهش ، من أجمل أنواع المخبوزات الناعمة التي تمتلك قيمة غذائية عالية، ويعرف بطعمه الرائع ورائحته الجميلة التي تبعث منه أثناء التسوية، ويمكن تقديمه على الإفطار كوجبة غذائية متكاملة تحمل العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم ، كما يوجد للبسكوت أنواع كثير يمكن صنها في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت اليانسون الهش بكل أسراره بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل بسكوت اليانسون الهش

توجد بعض المكونات البسيطة يجب التعرف عليها حتى نحصل على مخبوزات هشة وجميلة بالمنزل وهى كالتالي:-

4 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من اليانسون.

كوب من السكر.

2 كوب ونصف من الدقيق.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت اليانسون الهش بكل سهولة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به البيض، والسكر، والفانيليا، والزيت ونخفق جيداً بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي هش فاتح اللون. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر، واليانسون للخيط ونقلب برفق حتى تتشكل لدينا عجينة طرية وناعمة. نترك العجين لمدة خمس دقائق حتى يرتاح، ونغطيه بكيس من البلاستيك حتى لا يتعرض للهواء فيصبح متقشف. نحضر صينية كبيرة وندهنها بقليل من السمنة، ثم نقوم بتشكيل عجينة البسكوت على حسب الأشكال التي ترغبين بها. نشعل الفرن على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى تسخن جيداً، ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نقوم برص قطع البسكوت على طبق التقديم وبألف صحة وهنا على قلوبكم.

نصائح عند عمل بسكوت اليانسون بالمنزل

توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كالتالي:-