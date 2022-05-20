وصفة صينية شهيرة لعلاج البواسير الداخلية والخارجية نهائياً من أول استعمال

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البواسير واحدة من الأمراض التي تتسبب في آلم كبير للغاية عند الإصابة بها، لذلك يبحث الجميع عن وصفة طبيعية يمكن أن تساهم في التخلص منها بعيداً عن التدخل الجراحي الصعب والذي يضاعف مستوى الألم الذي يمكن أن نشعر به، لذلك ندعوكم اليوم للتعرف على وصفة صينية شهيرة لعلاج البواسير الداخلية والخارجية نهائياً بسهولة كبيرة.
علاج البواسير الداخلية والخارجية
هذه الوصفة ليست غريبة على الإطلاق بل جميعنا نعلمها جيداً وهي استخدام قشر الموز في التخلص من أي ألم صعب للبواسير، هل تعلم أن قشر الموز من أكثر الفواكه اللذيذة التي يمكن استخدامها في التناول وكذلك يمكن أن يستخدم في التخلص من البواسير عند الاستمرار عليها، حيث يتم استخدام القشر في وضعه على المكان المتواجد به البواسير كل يوم، وذلك من خلال تثبيته بلاصق طبي، ومن ثم تركها طوال الليل وإزالتها في الصباح، الاستمرار عليها يساعدك في التخلص من أي ألم كان،ومن فوائد الموز الأخرى ما يلي:
- يمكن أن تساعد في التخلص من الحكة الحادثة بسبب لدغة الحشرات، وذلك عند فرك جزء الموز الداخلي.
- يساهم في محاربة الحبوب عند وضعه عليها وتركه حتى يصبح لونه بني وسنرى عدم تواجد للحبوب على الإطلاق.
- كذلك يتم استخدام قش الموز في إزالة التجاعيد التي تظهر أسفل العين حيث يمتلك هذه الخصائص بشكل كبير.
علاج البواسير بالبصل
طريقة البصل فعالة للغاية أيضًا، حيث يمكن استخدامها بهذا الشكل:
- غلي بصلة متوسطة ومن ثم أخذها بعد تمام تقطيعها إلى أربعة قطع وفرمها بالخلاط الكهربائي حتى تصبح مثل الكريم الذي يتم وضعه على منطقة البواسير.
- يمكن أخذها وبعد ذلك شويها على النار ومن ثم فرمها حتى تصبح كالكريم الموضعي يتم استخدامه بسهولة.
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