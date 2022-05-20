تدمر الكبد تشوش الدماغ تخرب المناعة تسد الشرايين تميت الخلايا والأعصاب تخرب القولون

كم من مرة فوجئنا بتدهور صحة شخص عزيز علينا بسبب عادة غير صحية، أو تناول مشروبات وأطعمة سببت ضرر بالغ للجسم بالتدريج، وفي الحقيقة كثير منا يعاني عدم المعرفة بما هو في صالح صحتنا، وما يضرها، ولا يمتلك خلفية صحية صحيحة، فنقوم بأشياء تعصف بأجسادنا وعظامه وأجهزته دون أن ندري أننا نقتل أنفسنا ببطء.

مشروبات ضارة بالصحة

نحن نحب كثيرًا تناول المشروبات بأنواعها سواء كانت ساخنة أو باردة، وتفصيل ضرر تلك المشروبات كالآتي:

الإكثار من المشروبات الغازية يضر بصحة العظام، ويؤذي جدار المعدة.

تناول عشرات الأكواب يوميًا من الشاي، أوأكثر من 5 فناجين قهوة من المشروبات المؤذية أيضًا، لأنها تقضي على عنصر الحديد، وتسرع نبضات القلب.

كما أن تناول المشروبات الغير طازجة، والمصنعة من مواد صناعية غير آمنة على الصحة، مثل العصائر الجاهزة.

الإفراط في تناول فيتامينات لمدة طويلة دون وجود حاجة طبية لذلك، ظنًا أن هذا يدعم الصحة.

عدم تناول ثمرة فاكهة على الأقل واحدة يوميًا، وعدم تناول أي نوع من الخضروات.

عادات مهلكة للصحة

كما أننا نقوم ببعض الأفعال المؤذية لأجسادنا بشدة مثل:

عدم ممارسة أي نوع من أنواع الرياضات حتى البسيط منها مثل السير.

تناول الأطعمة دون بذل مجهود حركي بعدها.

ثم أن الإفراط في تناول الأطعمة الجاهزة من المطاعم، أو التي تباع خارج المنزل يعد خطرًا كونها غير موثوق من صحتها، ولا نظافتها.

بالإضافة إلى الإكثار من تناول الطعام لأكثر من 3 وجبات في اليوم.

كما أن الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة مثل القنبلة التي تهدد صحة القلب بالتدريج.

أجسادنا أمانة، لهذا يجب الحفاظ على صحتنا، ثم نقوم بالقراءة كثيرًا عما فيه الصالح لنا، والتقيد بعادات صحية أكثر.