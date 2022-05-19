بأسرار الحاتي.. ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها انسي أنها تكش أو تفك منك تاني

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الكفتة المشوية من الوجبات الصحية واللذيذة في نفس الوقت، حيث تحتوي الكفتة على نسبة عالية من البروتين بالإضافة إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، لهذا تحب الكثير من ربات البيوت تحضيرها بشكل مستمر، تعتبر كفتة اللحم هي أكثر أنواع اللحم شهرة، لكن يوجد العديد من الطرق الأخرى لتحضير الكفتة، حيث يمكن تحضير من الدجاج أو من الأسماك، وإليكم بعضا من هذه الطرق: طريقة عمل كفتة السمك كيلو من السمك الفيليه.

حبة كبيرة من البطاطس.

بصلة كبيرة.

أربع فصوص من الثوم.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الحبهان البودرة.

ملعقة كبيرة من الكزبرة البودرة.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخردل.

عصير حبة كبيرة من الليمون.

ربطة مفرومة من الكزبرة الخضراء. طريقة التحضير نفرم البصل والثوم فرما ناعما ونتركهم جانبا.

نسلق البطاطس ونهرسها ونتركها تبرد تماما.

نقطع السمك إلى مكعبات متوسطة الحجم.

في محضرة الطعام نضع قطع السمك والبصل والثوم والكزبرة وعصير الليمون والخردل وجميع التوابل ونخلطهم جميعا.

نضع خليط الكفتة في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك جيدا.

نخرج خليط الكفتة من الثلاجة ونسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.

نشكل خليط الكفتة إلى أصابع متوسطة الحجم.

ندهن صينية فرن بالقليل من الزيت ثم نوزع أصابع الكفتة فيها.

ندخل الصينية الفرن ونخرجها عندما تكتسب اللون الذهبي.

يمكن قلي كفتة السمك في الزيت الغزير بعد أن نغمسها في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط لكن الفرن يعتبر طريقة صحية. طريقة عمل كفتة الدجاج نصف كيلو من صدور أو أوراك الدجاج المفروم.

حبة صغيرة من البصل.

فصين من الثوم.

حبة كبيرة من الفلفل الأحمر الرومي.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة البودرة.

ربع كوب من البقسماط. طريقة التحضير نقطع البصل والفلفل إلى مكعبات صغيرة.

في محضرة الطعام نضع جميع المكونات ما عدا البقسماط.

نضيف البقسماط إلى الخليط ونقلب جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ندخل خليط الكفتة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

نسخن الفرن ونشكل الخليط إلى أصابع متوسطة الحجم وندخلها حتى تكتسب اللون الذهبي. عمر شويل - جدة بأسرار الحاتي.. ملعقة واحدة ضعيها على الكفتة المشوية هتضاعف حجمها انسي أنها تكش أو تفك منك تاني - ثقفني

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