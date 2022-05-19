بأسرار التجار.. ملعقة واحدة لتخزين الطماطم من السنة للسنة بدون تغيير في اللون أو الطعم هتفضل فريش

ارتفع سعر الطماطم في الأيام الماضية، بشكل كبير في جميع الأسواق، وأصبح لقب مجنونة ياقوطة هو أفضل لقب يطلق عليها في هذا الوقت، لأن هذا السعر لم تصل إليه من قبل، ومن هنا لجأت الكثير من النساء لاستخدام الصلصة، ولكن كلنا نعرف أن طعم الطماطم الفريش أفضل بكثير من الصلصة، ولذلك قامت الكثير من النساء تخزين الطماطم من السنة إلى السنة بدون تغيير في اللون أو الطعم، لمعرفة المزيد عن طريقة تخزين الطماطم يجب عليكِ متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة، ابقوا معنا وتابعونا.

خطوات تخزين الطماطم من السنة إلى السنة

الطماطم لا غنى عنها في حياتنا اليومية، وتدخل في الكثير الوصفات مثل، مكرونة بالصوص الأحمر، و خلطة المحشي، وكل أنواع الطبيخ المختلفة يتم استخدام الطماطم فيها، ولذلك لابد من تخزينها في الفريزر لكي تكون متوفرة لديكِ طول السنة، والآن سوف نقدم لكم خطوات تخزين الطماطم:

يتم شراء كمية كبيرة من الطماطم ذات الجودة العالية.

يتم غسلها جيدا بالماء النظيف، يجب تنشيف الطماطم جيدا.

يتم وضعهم في أكياس بلاستيك.

يجب غلق الكيس جيدا، ثم بعد ذلك يجب وضعها في الفريزر.

طريقة تحويل الطماطم إلى صلصة وتخزينها

يعد تحضير الصلصة وتخزينها في الفريزر، يوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد، وعلى الخصوص النساء العاملات، لأنهم يقضون معظم أوقاتهم في العمل خارج البيت، وعند وصولهم يحتاجون إلى أكياس الصلصة لتحضير الطعام بسرعة كبيرة، وتتلخص خطوات التحضير في: