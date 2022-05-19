نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تعلم ماذا يحدث في جسمك عند تناول 3 ثمرات من التين الشوكي فوائد صحية جبارة لا تتوقعها في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوائد تناول التين الشوكي، فاكهة التين الشوكي من الفواكه المتوافرة طوال العام، حيث يتم حصدها من أنواع محددة من شجر الصبار، فهي من الفواكه التى تحتوي على غلاف شوكي من الخارج، كما تحتوي على بذور كبيرة الحجم من الداخل، وتحتوي على مذاق مميز ولذيذ، لذا يفضل الكثير تناولها، ويوجد أنواع عديدة من التين الشوكي تختلف عن بعضها من حيث اللون والطعم، والبعض منها قد لا يصلح لتناوله، كما أنه من الفواكه المغذية للجسم، ولكن يجهل الكثير عن فوائد التين الشوكي للجسم، لذا سوف نلقي الضوء على هذه الفوائد الصحية.

فوائد التين الشوكي الصحية

هناك بعض أنواع من فاكهة التين الشوكي تشبه في طعمها فاكهة البطيخ، كما أن رائحته قد تميل إلى الخيار، فهو من الفواكه طرية المذاق ولكن بداخلها بذور قد يقوم البعض بأكلها والبعض الآخر يفضل تناول التين الشوكي بدون بذور، حيث يقدم التين الشوكي للجسم فوائد صحية مذهلة، فهو يعالج الكثير من أمراض الجهاز الهضمي، كما يحسن من صحة القلب وينظم مستوي السكر في الدم، ويقدم للجسم الفوائد الصحية التالية.

1. تخفيض مستوي الضغط المرتفع

يساعد التين الشوكي بفضل الألياف الغذائية الموجودة فيه على تخفيض مستوي ضغط الدم المرتفع، وبالتالي يحافظ على صحة الجسم.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تناول فاكهة التين الشوكي بانتظام يساعد على حل مشاكل الجهاز الهضمي المتعددة، حيث يعالج حالا الإمساك والقرح المعوية، كما يحسن من صحة القولون.

3. يحسن من صحة القلب

يحتوي التين الشوكي على عنصر البوتاسيوم وألياف غذائية ومضادات أكسدة تحمي القلب من الإصابة بأي أمراض، لذا تناوله بانتظام يحافظ على صحة القلب من الجلطات.

4. تقوية صحة الجهاز المناعي

يساهم التين الشوكي في تقوية الجهاز المناعي، نتيجة احتوائه على فيتامين ج وفيتامينات أخري هامة، تقوي الجهاز المناعي وتحسن من زيادة إنتاج كرات الدم البيضاء، ويهاجم السموم.

5. يقوي عظام الجسم

من فوائد التين الشوكي الرهيبة أنه يساعد على تقوية عظام الجسم، بفضل احتوائه على فيتامينات هامة، كما يحافظ على العظام من الإصابة بالالتهابات أو هشاشة العظام.