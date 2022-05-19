ملعقتي السحرية ضعيها على الكفتة هتخليها متماسكة وإنسي انها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بكل أسرارها

كفتة الحاتي من أشهى وأطعم الوصفات التي يحبها الأطفال والكبار، فهي من الأكلات السريعة التي تحقق الإشباع على مدار اليوم، وايضا من الأكلات المشهورة في العزومات وتحرص المطاعم على تقديمها في الاوبن بوفيه، ولكن من خلال مقادير وصفة اليوم والخطوات التي نوضحها بالتفصيل، فهناك العديد من الأسرار التي تتبعها كبرى المطاعم لتحضيرها بنكهة جميلة يقبل الجميع على تناولها وشرائها بشكل مستمر، لذلك سيتم تحضيرها فى المنزل وبدون تكاليف عالية مع معرفة طريقة أكبر الشيفات حتى لا تكش ويقل حجمها، وقومي بوضع اللمسات الخاصة بك على مائدة الطعام من خلال اعدادها بنفسك وقدميها بجانب الخبز الساخن أو بعضا من الأرز والسلطة.

مكونات سحرية لعمل كفته الحاتى

من الممكن أن تصنعي أحلى كفته فى المنزل بنكهة لذيذة، ولا تقع من الاسياخ وتكون عجينه متماسكه وتعطي مذاق مختلف أفضل من المطاعم من خلال المكونات التالية:

المكونات كالاتى:

كيلو ونصف لحمه مفرومه.

كيلو ليه ضانى.

1 كوب بقدونس مهروس.

1 كوب بقدونس مهروس. خمس بصلات.

حبتان طماطم.

ملعقة من (الملح، السكر).

أربع ثمرات فلفل حار.

ملعقه بيكنج بودر.

مية بصل.

نصف ملعقة فلفل اسود.

طريقه تحضير كفته الحاتى بدون ما تكش

هناك بعض الخطوات التى يجب أن نلتزم بها للحصول على طعم شهى ولذيذ، هي كما يلي:

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