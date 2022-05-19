نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لزوم الصيف اعملي آيس كريم البطيخ بطريقة بسيطة وغير مكلفة مثل الجاهز في المقال التالي
يعد آيس كريم البطيخ من المثلجات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين للتخلص من حر الصيف ويتم تحضيرها من فاكهة البطيخ الشهية التي يتم ظهورها بكثرة في فصل الصيف، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل، كما يتكون آيس كريم البطيخ من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البطيخ والكريمة والسكر ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل آيس كريم البطيخ الشهي في البيت بدون تكلفة.
مكونات عمل آيس كريم البطيخ
يتكون آيس كريم البطيخ من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٣ أكواب من مكعبات البطيخ.
- كوب من السكر البودرة.
- ٢ كوب من اللبن المثلج.
- كوب من الكريم شانتيه.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير آيس كريم البطيخ بشكل ناجح وبنكهة مختلفة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نقوم بتقطيع البطيخ إلى مكعبات مع التخلص من البذور، ثم نقوم بخلطه بالخلاط الكهربائي بدون ماء.
- بعد ذلك نقوم بضرب الكريم شانتيه مع الحليب والسكر البودرة بشكل جيد باستخدام المضرب الكهربائي حتى يتماسك الخليط.
- ثم نقوم بإضافة عصير البطيخ مع إستخدام لون بطيخي حسب الرغبة، ثم نقوم بسكب الخليط بداخل علبة بلاستيكية.
- بعد ذلك نضع العلبة في الثلاجة لمدة ٦ ساعات تقريبا حتى يتجمد.
- ثم يصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قد قدمنا أحلى آيس كريم بالبطيخ لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
فوائد الحليب على الجسم
هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعد من أغنى العناصر الغذائية التى تحتوى على العديد من الفيتامينات الصحية.
- مصدر غني بالبروتين عالي الجودة ومفيد في بناء العضلات.
- يحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة العظام والعضلات حيث يمنع هشاشة العظام ولين العظام.
- يوسع الأوعية الدموية ويزيد من صحة القلب ويقلل من ضغط الدم.
- يمنع زيادة الوزن ويقلل من خطر السمنة المفرطة ويعطينا جسم صحي ورشيق وعظام صلبة.
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