نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في دقائق طريقة تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا في المقال التالي
الممبار من الوجبات التي يفضلها معظم الأشخاص وهي منتشرة في مصر بالتحديد، ولا يستطيعون ربات المنزل الاستغناء عنها ويعتبرها السيدات من أهم الأطباق في العزومات والتجمعات العائلية، ولكن يعاني البعض من تنظيفها والبعض منهم أيضا لا يرغب في تناولها بسبب اعتقاده بأن الممبار غير نظيفة بالقدر الكامل، لذلك قررنا أن نوفر على سيدات المنازل وقت وجهد كبير في تنظيف الممبار بطريقة لم تخطر على بالك ونتائجها مضمونة جدا، سوف نقوم بشرح هذه الطريقة في مقالنا هذا باسهل الطرق.
طريقة تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة
يمكنك أن تقوم بتنظيف الممبار باسهل الطرق وسوف تقوم بتوديع الطرق القديمة لأن هذه الطريقة سوف توفر عليك الجهد والوقت الذي كان يستغرقه تنظيف الممبار من قبل :
المكونات:
- كيلو من الممبار.
- كوب كبير من الخل الأبيض.
- ماء دافئ.
- كوب من الماء الأبيض.
طريقة تنظيف الممبار
- يجب أن لا تقوم بترك أي خطوة من الخطوات لتضمن الحصول على ممبار نظيف وخالي من أي رائحة كريهة أو وجود المادة اللزجة التي توجد عليه دائما:
- أولا يجب أن تقوم بغسل الممبار جيدا بالماء حتى يقوم بإذابة المواد الموجودة عليه.
- ثم قم بقلب الممبار على الجهه الأخري باستخدام أي أداة للقلب.
- بعد ذلك قوم بوضع كمية مناسبة من الملح والخل على الممبار وقم بتركة نصف ساعة على الأقل.
- ثم بعد ذلك قوم بوضع الممبار في الكبة أو الخلاط وقم بعملية التشغيل مرات متكررة حتى تضمن نظافة الممبار.
- بعد ذلك قم بغسل الممبار مرة أخرى جيدا في الماء الدافئ.
- ثم قم بوضع الممبار في محلول الملح والخل والليمون لمدة ساعة وسوف تحصل على أفضل النتائج لتنظيف الممبار في المنزل.
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