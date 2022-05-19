في دقائق طريقة تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة والردة طريقه سهله جدا

الممبار من الوجبات التي يفضلها معظم الأشخاص وهي منتشرة في مصر بالتحديد، ولا يستطيعون ربات المنزل الاستغناء عنها ويعتبرها السيدات من أهم الأطباق في العزومات والتجمعات العائلية، ولكن يعاني البعض من تنظيفها والبعض منهم أيضا لا يرغب في تناولها بسبب اعتقاده بأن الممبار غير نظيفة بالقدر الكامل، لذلك قررنا أن نوفر على سيدات المنازل وقت وجهد كبير في تنظيف الممبار بطريقة لم تخطر على بالك ونتائجها مضمونة جدا، سوف نقوم بشرح هذه الطريقة في مقالنا هذا باسهل الطرق.

طريقة تنظيف الممبار في الخلاط أو الكبة

يمكنك أن تقوم بتنظيف الممبار باسهل الطرق وسوف تقوم بتوديع الطرق القديمة لأن هذه الطريقة سوف توفر عليك الجهد والوقت الذي كان يستغرقه تنظيف الممبار من قبل :

المكونات:

كيلو من الممبار.

كوب كبير من الخل الأبيض.

ماء دافئ.

كوب من الماء الأبيض.

طريقة تنظيف الممبار