وصفة الباذنجان المشوي بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ وروعة وشهي

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وصفة الباذنجان المشوي ، من الأكلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها المميز واللذيذ والشهي الذي لا يوصف، كما يقدم الباذنجان بأطباقه المختلفة والمتنوعة والشهية والرائعة على وجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة أيضاً، كما يمكنكم تجربة فتة الباذنجان باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل وصفة الباذنجان المشوي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات وصفة الباذنجان المشوي
تتكون وصفة الباذنجان المشوي من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 700 جم باذنجان كبير الحجم مقطع شرائح سميكة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- زيت الزيتون.
مقادير الحشوة
- زيت نباتي.
- 400 جم لحم مفروم.
- حبة بصلة مفرومة ناعم.
- حبة فلفل أحمر حلو مفروم ناعم.
- قرن فلفل أخضر مفروم ناعم.
- حبة فلفل أخضر حلو مفروم ناعم.
- 5 فصوص ثوم كبير الحجم مفروم ناعم.
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- ملح.
- فلفل أسود.
- بابريكا.
- كمون مطحون.
- حبة طماطم مفرومة ناعم.
- حبة بطاطس كبيرة مقلية مقطعة شرائح.
- مقدار حبة طماطم كبيرة مقطعة شرائح.
مقادير الصلصة
- ملعقة كبيرة معجون طماطم.
- نصف كوب ماء.
- جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا من شرائها).
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل وصفة الباذنجان المشوي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:
- نحضر صينية فرن، ثم نرص فيها شرائح الباذنجان ونرش عليهم الملح والفلفل الأسود من الجهتين، ثم ندهنهم بزيت الزيتون من الجهتين.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 12 دقيقة.
- ثم نحضر الحشوة، نضع مقلاة على النار ونضيف إليها القليل من الزيت النباتي واللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونه.
- بعد ذلك نضيف البصل المفروم ناعم ونقلب باستمرار حتى يذبل.
- بعد ذلك نضيف الثوم المفروم ناعم والفلفل الحلو المفروم ناعم والفلفل الحار المفروم ناعم والطماطم المفروم ناعم والفلفل الأسود والملح والكمون والبابريكا ومعجون الطماطم ونقلب باستمرار حتى تنضج المكونات.
- ثم نرفع الحشوة من على النار ونتركها تبرد.
- ثم نحضر صينية وندهنها بزيت الزيتون، ثم نرص فيها طبقة من شرائح الباذنجان، ونجعل أطراف الشرائح خارج الصينية.
- بعد ذلك نرص فوق شرائح الباذنجان طبقة من شرائح الطماطم.
- ثم نوزع نصف كمية الحشوة فوق شرائح الطماطم.
- ثم نوزع فوقها شرائح البطاطس المقلية.
- بعد ذلك نوزع كمية الحشوة المتبقية.
- ثم نوزع فوقها طبقة من شرائح الباذنجان، ثم نضع شرائح الباذنجان التي خارج الصينية بالداخل.
- ثم نحضر وعاء ونضيف إليه معجون الطماطم والماء، ثم نخلط جيدا حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نوزع الصلصة فوق الباذنجان.
- ثم نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة.
- ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 20 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن.
- ثم نقدم وصفة الباذنجان المشوي في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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