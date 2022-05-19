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إليكم طريقة استخدام الحبهان للتخسيس، فالحبهان أو ما يُعرف في بعض البلدان باسم “حبوب الهيل” هو أحد الأعشاب التي تنتمي إلى فصيلة الزنجبيل ويتميز برائحته النفاذة والمميز، ويتميز الحبهان بأن له الكثير من الفوائد الصحية ويساهم في تحضير أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على نسف دهون البطن والأرداف لأنه من أكثر المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية التي تساعد على الشبع، بالإضافة إلى فوائد أخرى سنقوم بذكرها فيما يلي. طريقة استخدام الحبهان للتخسيس مقادير الطريقة:- كوبان كبيران من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

عودان من القرفة الجافة.

سبع حبات من حبوب الهيل (لحبهان). طريقة التحضير:- قومي بوضع الحليب في قدر معدني على النار درجة حرارتها متوسطة حتى يغلي ثم أضيفي القرفة والهيل والسكر وقلبيهم مع الحليب.

استمري في التقليب حتى تتجانس المكونات تمامًا في القدر ثم ارفعي الخليط من على النار واتركيه يبرد قليلًا ثم قومي بتناوله.

من الأفضل تناوله قبل الوجبات الأساسية حتى يعزز عملية الهضم ويسرع شعورك بالشبع. فوائد الحبهان لنسف الدهون الزائدة تتمثل فوائد الحبهان بالنسبة للتخسيس ونسف الدهون فيما يلي:- يحتوي الحبهان على الكثير من الألياف الطبيعية التي تمد الجسم بشعور قوي بالشبع لفترة طويلة.

يعزز عملية التمثيل الغذائي ويحرق نسبة كبيرة من الدهون الزائدة في الجسم كما أنه يزيد من حرارة الأيض.

منظف قوي للمعدة من السموم والميكروبات حيث أنه يطرد أي مواد ضارة في المعدة وخاصة الفضلات المتراكمة في الأمعاء.

يطرد أي سوائل محبوسة بداخل الجسم ويخلص الجسم من البول والأملاح المتراكمة والتي قد تصيب الإنسان بأمراض خطيرة.

يساهم في إذابة ونسف الدهون وخاصة المتراكمة في منطقة البطن والأرداف وينحف الوزن الزائد بشكل سريع.

يضبط المعدة ويحد من حدوث الاضطرابات والغازات التي تحدث في البطن ويعالج شكلة انتفاخ البطن.

يعمل الحبهان أيضًا على تعزيز عمل الكبد ويحميه من خطر الإصابة بفيروس الكبد الوبائي (فيروس سي).

يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والميكروبات ولذلك يحمي المعدة من الكثير من الأمراض والفيروسات. عمر شويل - جدة قنبله التخسيس.. حبوب صغيره كنز في بيتك هتنزل وزنك وتحرق دهون الكرش ولارداف في 7 أيام فقط نتيجة خيالية - ثقفني

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