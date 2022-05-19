طرق عمل مكياج الحفلات في البيت سريع وعملي باحترافية لأجمل إطلالة

طرق عمل مكياج الحفلات ، إذا كنتِ تريدين عملي مكياج سهرة أنيق، ولا تريدين الاستعانة بخبير تجميل، تابعي معنا اليوم و تتعرفين على طرق عمل مكياج لامع للسهرات والحفلات، والأهم أننا سنقدم لكِ الأساسيات حتى تستطيعين تطبيق أي ماكياج سهرة في أي وقت، بسيط وطبيعي أنيق يتناسب مع الإطلالة الليلية ويجعلك مثل النجمات، لأن مكياج المساء والسهرات يختلف تمامًا على مكياج النهار، ويجب أن يتناسب مع الملابس وأيضًا تسريحة الشعر.

طرق عمل مكياج الحفلات

يوجد أنواع مختلفة من مكياج الليل منه الكلاسيكي، أو الخاص بالذهاب للنوادي الليلية، أو مكياج سهرات العمل، أو مكياج السهرات المميزة الذي يطبق في حفلات الزفاف، والاحتفالات، والمناسبات الخاصة، وأيً كان رغبتك في تطبيق مكياج السهرات والحفلات احرصي على تطبيق المكياج المناسب لشخصيتك وبشرتك، واستخدام منتجات ثابتة لفترة طويلة، والآن سنتعرف على أساسيات عمل مكياج للسهرات والحفلات:-

يجب تحضير الوجه جيدًا قبل تطبيق المكياج، بتنظيفه باستخدام تونر للتخلص من الشوائب.

لتطبيق مكياج سهرة لامع وأنيق يجب وضع تطبيق مكياج بالتساوي عن طريق الحركات النقطية.

ثم بدء تطبيق الظلال من المنتصف إلى الجانبين ثم تطبيقه باستخدام اسفنجة رطبة قليلًا.

إذا كان المكان الذي ستحضرين فيه المناسبة تحت أضواء ساطعة للمصابيح استخدامي قاعدة داكنة.

أما إذا كانت السهرة ستكون تحت ضوء الشموع يجب استخدام لون فاتح.

يجب تغطية العيوب الطفيفة التي تظهر بالبشرة باستخدام خافي عيوب مناسب لنوع البشرة.

لا تنسي تطبيق كريم الأساس على الكتف والصدر إذا كانت ملابسك مكشوفة.

من أجل تقليل الضوء الاصطناعي يجب استخدام اللون الفاتح والداكن معًا.

لا تنسي تطبيق المسحوق الذهبي اللامع على الوجه ومنطقة الصدر، وتحديد شكل وجهك باستخدام أحمر الخدود.

للحصول على لون سموكي ناعم، اختاري الآيلاينر أو الكحل باللون الأسود أو البني.

طبقي الهايلايت تحت منطقة الحاجبين، ثم ابدئي بتطبيق أحمر الشفاه والملمع في آخر خطوة.

طريقة عمل مكياج سهرة في البيت

بعد أن تعرفنا سويًا على الأساسيات التي يجب إتباعها أثناء تطبيق مكياج لامع للسهرات والحفلات، الآن سنتعرف على طريقة عمل مكياج سهرة في البيت:-