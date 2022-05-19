تحذير خطير هذه علامات السرطان المبكر اعرفها قبل فوات الأوان وحذر الآخرين

يبحث العديد من الأشخاص عن علامات التعرف على السرطان المبكر، وخاصة بعد انتشار مرض السرطان بين العديد من الأشخاص، وذلك بخلاف أنه كلما استطاع الأشخاص التعرف على علامات السرطان مبكرا، كلما زاد فرصة الشفاء منه والقضاء عليه أيضا، ومن أجل تجنب انتشاره أيضا، وفي عام 1970م قد بلغت نسبة المصابين بالسرطان إلى ربع سكان العالم، ولكن بالطبع قد زادت هذه النسبة في الالفينات.

من أهم أعراض السرطان المبكر

قد يشعر بعض الأشخاص بعدة أعراض مختلفة، ولكنهم لم يهتموا بها نظرا لأنها قد لا تكون شديدة في البداية، ولكن كلما مر وقت، كلما زادت شدة الإصابة بها.

حدوث تغيير في وظيفة الأمعاء والمثانة أيضا.

ظهور عدد من الجروح في الجسم بشكل مستمر ولا تلتئم بسهولة.

وفي حالة الإصابة بسرطان العظام، شعور مستمر بآلام العظام.

الشعور بصعوبة مستمرة في السعال والبلع أيضا.

حدوث نزيف غير طبيعي من الجسم.

نشوء عقد غريبة جدا في الجسم.

نقص غير محدد في الوزن أيضا.

الإصابة بمرض السرطان

يعتبر كبار السن فوق 65 عاما من أكثر الأشخاص المعرضة للإصابة بالسرطان، ويمثلون 60%، لذلك ينصح الأطباء بتجنب أي أسباب قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان مثل التدخين، وشرب المشروبات الكحولية بأنواعها المختلفة، وزيادة الوزن بشكل مفرط، بالإضافة إلى عدم ممارسة رياضة بشكل مستمر.

الطرق المتبعة لتشخيص مرض السرطان مبكرا

كانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت عدة تعليمات بخصوص مرض السرطان، وقد نشرت عن أهم الخطوات المتبعة في تشخيصه المبكر.