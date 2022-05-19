نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز ضعية في الشامبو لإنبات الشعر ومحاربة الصلع والتساقط والشيب وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ.. اقوى وصفة طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنز ضعية في الشامبو لإنبات الشعر ومحاربة الصلع ، يوجد الكثير من السيدات اللاتي تعاني من عدم نمو الشعر والتساقط المستمر الذي يمكن أن يؤدي إلى الصلع وهذا ما لا تقبله السيدات فشعر المرأة هو تاج جمالها وجاذبيتها، وهذا يدفعهم لاستخدام الشعر المستعار الذي يظهرهم في أفضل حالاتهم أو إقبالهم الكبير على شراء منتجات خاصة للشعر أغلبها مليء بالمواد الكيماوية الضارة جداً على صحة الشعر والتي تساعد على تلف الشعر وتساقطه، ولكن هناك الكثير من المكونات التي يمكن أن يتم إضافتها إلى الشامبو وتعطيك نتائج جيدة وفعالة.

كنز ضعية في الشامبو لإنبات الشعر ومحاربة الصلع

لا يوجد أفضل من المكونات الطبيعية فهي مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر، فهي تساعد على تحفيز فروة الرأس لإنبات الشعر بالإضافة إلى أنها تساعد الشعر بأن يكون في حال جيد ومنها التالي:

خلطة الشامبو مع الزنجبيل

نحن نعلم جيداً مدى فوائد وأهمية استعمال الزنجبيل للشعر فهو يعمل على تقوية البصيلات وتحفيز نمو الشعر وإنباته بالإضافة إلى أنه من أفضل المكونات الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة في علاج الشعر من التقصف وتستخدم كما يلي:

قومي باستعمال نوع جيد من الشامبو وأضيفي له الكمية المناسبة من مسحوق الزنجبيل.

يتم رج الزجاجة بشكل جيد حتى تمتزج المكونات مع بعضها.

ثم عليك باستعماله عند تنظيف وغسيل الشعر مع الحرص بأن يتم تدليك فروة الرأس لبضعة دقائق.

يفضل أن يتم الاستخدام 3 مرات في الأسبوع وسوف تجدين أن الشعر يطول دون توقف.

خلطة الشامبو والقهوة لإطالة الشعر

تعتبر القهوة من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكن أن تضاف للشامبو وتمنح الشعر الكثير من الفوائد فهي تجعله طويل وكثيف بسبب احتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة والفيتامينات والمعادن وعليك باستخدامه كما يلي: