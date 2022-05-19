ليه تشتريه لم ممكن تعمليه.. بودرة الثوم الاصليه في المنزل بنفس طريقة الجاهز حضريه في دقائق

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يه تشتريه لم ممكن تعمليه.. بودرة الثوم الاصليه في المنزل تعرفي على طريقة عمل بودرة الثوم المنزلية، حيث أن بودرة البصل والثوم هما من أشهر وأكثر البهارات استخدامًا في عمل الأطعمة المختلفة، وتتميز المطابخ المصرية والسورية في المجتمع الشرقي بأنها تستخدم البهارات بشكل كبير في تحضير الأطعمة، وبودرة الثوم أو بودرة البصل متوفرة في جميع محلات العطارة والسوبر ماركت وغيرها ويمكنك شرائها وهي ليست مكلفة نهائيًا ولكن يمكنك تحضيرها في المنزل أيضًا وبتكلفة أقل وفي وقت قياسي. طريقة عمل بودرة الثوم في المنزل مكونات الوصفة:- كيلو ثوم كبير الحجم.

ملعقتان كبيرتان من الملح الأبيض. طريقة وخطوات تحضير البوردة:- قشري الثوم بعد تفصيصه واغسليه ثم قومي بتصفيته جيدًا من الماء ورشي عليه كمية وفيرة من الملح.

اتركي الملح على الثوم لمدة ربع ساعة تقريبًا ثم قومي بوضعه داخل الفرن وأغلقي عليه واتركيه لمدة عشر دقائق.

أخرجيه من الفرن وقومي بوضعه داخل المطحنة الكهربائية أو الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنه جيدًا ويصبح عبارة عن بودرة ناعمة وضعيه في البرطمان واستخدميه. وصفة الثوم البودر تحت الشمس قشّري الثوم ثم قومي بتقطيعه إلى شرائح صغيرة وضعيه داخل صينية واسعة وافرديه بحيث يكون هناك مسافات بين الفص والآخر.

ضعي الصينية تحت أشعة الشمس أسبوع كامل ثم قومي بوضعه في المطحنة واطحنيه واحفظيه في برطمان وأحكمي غلقه واستخدميه وقت الحاجة. طريقة عمل بودرة البصل والثوم المكونات:- ثلاث بصلات حجمها متوسطة.

ست رؤوس ثوم. طريقة التحضير:- قومي بتقشير الثوم والبصل ثم قومي بتقطيعهما إلى شرائح رقيقة وضعيهم على ورق الخبز.

رصي القطع في صينية فرن وضعيها داخل الفرن لمدة ربع ساعة تقريبًا حتى يتحمصا ويصبح لونهما ذهبي لامع.

بعد ذلك قومي بإخراجهما من الفرن واتركي المكونات حتى تبرد تمامًا ثم قومي بوضعها داخل الخلاط الكهربائي أو في المطحنة المنزلية.

اطحنيها جيدًا حتى تصبح عبارة عن مسحوق ناعم وقومي بوضعه داخل برطمان زجاجي أو بلاستيكي له غطاء محكم الغلق.

خزني البرطمان في مكان دافئ وقومي باستخدامه في تحضير أشهى الأطعمة مثل البيتزا والمشاوي وغيرها فهو مناسب لتحضير العديد من الأكلات. عمر شويل - جدة ليه تشتريه لم ممكن تعمليه.. بودرة الثوم الاصليه في المنزل بنفس طريقة الجاهز حضريه في دقائق - ثقفني

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