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عمر شويل - جدة وصفة طبيعية لإطالة الشعر بسرعة صاروخية وزيادة كثافته من أول استعمال، إليكي سيدتي أقوى وصفة لتطويل وتكثيف الشعر في أسبوع واحد فقط، فهي تخترق فروة الرأس وتساعد الشعر على النمو بشكل أسرع . لتحضير هذه الوصفة سنحتاج إلى الأرز لما له من فوائد في معالجة تساقط الشعر تحفيز نموه، كما نحتاج إلى البصل فهو يساعد على إنبات الشعر بالاماكن الصلعاء وله فاعلية مدهشة في تكثيف وتطويل الشعر بسرعة فائقة، أيضاً نحتاج إلى القهوة سريعة الذوبان فهي تنشط الدورة الدموية في فروة الرأس مما يحفز على نمو الشعر بغزارة ، بالاضافة إلى زيت الخروع فهو يقلل تساقط الشعر ويقويه بشكل عام.

وصفة طبيعية لإطالة الشعر بسرعة

مكونات وصفة تطويل الشعر:

2 ملعقة كبيرة من الأرز الأبيض.

كوب من الماء.

ثمرة بصل ويفضل استخدام البصل الأحمر.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

نضف الأرز الأبيض في جرة زجاجية ونضف إليه الماء ثم نغلق الجرة جيداً ونترك الأرز ينقع طوال الليل، وبعد نقع الأرز لمدة ليلة كاملة نحصل على ماء الأرز المخمر ومن ناحية أخرى نأخذ البصلة ونقشرها، ثم نقطعها إلى شرائح صغيرة الحجم وبعد ذلك نضعها في قدر مخصص للطهي، ثم نضف ماء الأرز المخمر فهذا الماء يقوي بصيلات الشعر مما ينمي الشعر بسرعة، وبعد ذلك نقوم بإضافة القرنفل والزعتر المجفف مع إضافة القهوة سريعة الذوبان.

نمزج المكونات قليلاً وبعد ذلك نضعها على نار هادئة لمدة 5 دقائق، بعدها نرفع الخليط عن النار ونترك المغلى الناتج حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بترشيحه باستخدام مصفاة للحصول على خلاصة المكونات فقط، ونضف المحلول الناتج في وعاء ثم نضف إليه زيت الخروع ويمكنك تعويضه بأي زيت من اختيارك، بعد ذلك نحتفظ بهذا المحلول في جرة زجاجية ونخزنه في الثلاجة فهذه الكمية تكفي لاستخدامين.

تقوية الشعر الضعيف

يمكنك تحضير كمية كبيرة بمضاعفة المكونات والاحتفاظ بها في الثلاجة، وعند الاحتفاظ بالمحلول في الثلاجة يتم تدفئته قبل استخدامه. لتطبيق الوصفة ضعي المحلول في قنينة بخاخ ورشي فروة الرأس جيداً بهذا المحلول، ثم دلكي فروة رأسك جيداً لمدة دقيقتين ثم غطي شعرك بكيس بلاستيكي أو قبعة استحمام، ثم اتركي المحلول على شعرك لمدة ساعة وبعد ذلك اغسليه كالمعتاد ولافضل النتائج كرر تطبيق هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.