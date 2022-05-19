حضري فطيرة شاورما الدجاج لوجبة عشاء خفيفة ولذيذة

فطيرة شاورما الدجاج ، من ألذ أنواع الفطائر التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة لها طعم رائع يختلف عن أي نوع آخر من الفطائر، فمكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل منزل وغير مكلفة، تمتاز بحشوة رائعة وجميلة هي عبارة عن شرائح من الدجاج يتم تتبيلها بنفس تتبيلة الشاورما لذلك تعرف بهذا الاسم، ويعتبر هذا النوع من الفطائر يتميز بحشوة اقتصادية ورائعة ومناسبة للجميع فيعتبر الدجاج من اللحوم بسيطة السعر ومناسبة للجميع وله أيضاً فوائد كثيرة وهامة للجسم فهو يحتوي على البروتين الهام لبناء عضلات الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة شاورما الدجاج بطعم رائع ومميز جداً.

مكونات عمل فطيرة شاورما الدجاج

تتكون هذه الفطيرة من مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ

مقادير العجينة

2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.

ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة

نصف كيلو صدور دجاج مقطة شرائح.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح.

رشة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة خل.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

2 قرن فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.

حبة طماطم كبيرة مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.

2 ملعقة كبيرة من الجبنة المتزاريلا أو الجبنة الشيدر.

2 ملعقة كبيرة كاتشب.

لدهن الوجه

بيضة مخفوقة.

ملعقة حليب سائل.

سمسم أو حبة البركة.

طريقة التحضير

يتم تحضير فطيرة شاورما الدجاج من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ

نحضر وعاء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة معاً وثم نقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الزيت ونقلب حتى يختلط الدقيق وباقي المكونات. ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ ونبدأ بالعجن باليد أو بالعجان لمدة 5 دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة. تغطي وتترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

طريقة تحضير الحشوة