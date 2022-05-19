نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري فطيرة شاورما الدجاج لوجبة عشاء خفيفة ولذيذة في المقال التالي
فطيرة شاورما الدجاج ، من ألذ أنواع الفطائر التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة ولذيذة لها طعم رائع يختلف عن أي نوع آخر من الفطائر، فمكوناتها سهلة وبسيطة ومتوفرة داخل كل منزل وغير مكلفة، تمتاز بحشوة رائعة وجميلة هي عبارة عن شرائح من الدجاج يتم تتبيلها بنفس تتبيلة الشاورما لذلك تعرف بهذا الاسم، ويعتبر هذا النوع من الفطائر يتميز بحشوة اقتصادية ورائعة ومناسبة للجميع فيعتبر الدجاج من اللحوم بسيطة السعر ومناسبة للجميع وله أيضاً فوائد كثيرة وهامة للجسم فهو يحتوي على البروتين الهام لبناء عضلات الجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطيرة شاورما الدجاج بطعم رائع ومميز جداً.
مكونات عمل فطيرة شاورما الدجاج
تتكون هذه الفطيرة من مكونات سهلة وبسيطة جداً هي كما يلي:ـ
مقادير العجينة
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة.
- ملعقة كبيرة خميرة فورية جافة.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة سكر.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب ماء دافئ للعجن.
مقادير الحشوة
- نصف كيلو صدور دجاج مقطة شرائح.
- بصلة كبيرة مقطعة شرائح.
- رشة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 3 ملاعق كبيرة خل.
- ملعقة كبيرة زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة ثوم مفروم.
- 2 قرن فلفل رومي أخضر مقطع شرائح.
- حبة طماطم كبيرة مقطعة قطع صغيرة.
- ملعقة صغيرة من بهارات الشاورما.
- 2 ملعقة كبيرة من الجبنة المتزاريلا أو الجبنة الشيدر.
- 2 ملعقة كبيرة كاتشب.
لدهن الوجه
- بيضة مخفوقة.
- ملعقة حليب سائل.
- سمسم أو حبة البركة.
طريقة التحضير
يتم تحضير فطيرة شاورما الدجاج من خلال خطوات بسيطة هي كما يلي:ـ
- نحضر وعاء عميق ونضع به جميع المكونات الجافة معاً وثم نقلب المكونات جيداً، ثم نضيف الزيت ونقلب حتى يختلط الدقيق وباقي المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الماء الدافئ ونبدأ بالعجن باليد أو بالعجان لمدة 5 دقائق حتى تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة.
- تغطي وتترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها.
طريقة تحضير الحشوة
- نقوم بتحضير الحشوة نحضر وعاء عميق وواسع ونضع به صدور الدجاج المقطعة.
- ثم نضيف إليه البصل ورشة الملح ونصف ملعقة الفلفل الأسود والخل والزيت النباتي ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً.
- يغطي الوعاء ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- ثم نحضر طاسة ونضعها على نار متوسطة ثم نضع بها 2 ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت ثم نتركها حتى تسخن جيداً.
- توضع شرائح الدجاج والبصل وتترك في الطاسة بدون تقليب لمدة دقيقتين حتى تتماسك شرائح الدجاج ثم تقلب حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الفاتح.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الثوم المفروم مع الاستمرار في التقليب حتى تظهر رائحة الثوم ثم تضاف شرائح الفلفل الرومي.
- تقلب المكونات حتى تذبل ثم تضاف قطع الطماطم وتقلب جيداً حتى يتجانس الخليط.
- وفي النهاية تضاف ملعقة بهارات الشاورما ويتم التقليب جيداً حتى تنضح ،ثم ترفع الطاسة من على النار وتترك جانباً.
- وبعد ما تختمر العجينة تقسم إلى قسمين، ثم نحضر صينية فرن مدهونة بزيت نباتي، ثم نأخذ نصف كمية العجينة ونفردها في الصينية.
- ثم تدهن بالكاتشب ثم نضيف خليط الشاورما ويوزع على العجينة ثم نضيف فوقها الجبنة.
- نفرد القسم الثاني من العجين على سطح صلب على شكل دائرة بنفس حجم العجينة الأولى.
- ثم ترفع وتوضع فوق الحشوة ثم نضغط على الأطراف جيداً، ثم تقطع بالسكين على شكل خطوط طويلة في منتصف العجينة من أعلى.
- يدهن الوجه بالبيض المخفوق والحليب ثم يرش فوقها السمسم أو حبة البركة.
- ثم توضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية في الرف الشبكي الأوسط لمدة 20 دقيقة حتى تنضج وتتحمر من الأسفل والأعلى.
- وعند تمام النضج نخرجها من الفرن، ثم تترك لكي تهدأ قليلاً ثم تقدم بالهنا والشفا.
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