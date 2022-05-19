“وداعاً للأسمرار” خلطات طبيعية للتبيض البشرة من مطبخك في دقايق من أول مرة استعمال

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مئات الملايين من النساء والفتيات حول العالم يعانين من البقع البرونزية والبقع الداكنة على البشرة، خاصة على الوجه مما يعرضن للإحراج أمام الآخرين مهما كان ما ينظرون إليه في المرآة، فإن جميع النساء والنساء يرغبن في تركيبة طبيعية لتفتيح بشرتها والتخلص من البقع الداكنة أو البرونزية، وتعتبر مشكلة سواد الوجه والرقبة من أكثر المشاكل شيوعاً التي تواجهها المرأة ويحدث هذا السواد بسبب عدد من العوامل منها التعرض المتكرر لأشعة الشمس وخاصة في منتصف النهار، وبعض الوصفات لإشراق البشرة وجعلها أكثر إشراقًا وصحة والتي سنناقشها في هذا المنشور من موقع ثقفني تابعنا إذا كنت تريد تبييض وجهك وشعرك باستخدام المكونات المنزلية الأساسية. وصفات سريعة للتبيض الوجه والرقبة في دقايق من أول مرة استعمال خلطة الموز مع زيت الزيتون هذه الخلطة تعمل على تبيض البشرة بشكل سريع وتعطي البشرة أكثرة نعومة وصحة جيداً المكونات ملعقة واحدة من زيت الزيتون

موزة واحدة مهروسة ناعمة طريقة التحضير نقوم بتحضير بولة ونضع الموزة المهروسة ونضيف عليها ملعقة زيت الزيت ونقلب المكونات حتي تمتزج مع بعضها بعد ذلك نغسل الوجه بالماء جيداً ثم نضع هذا الماسك على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة على الأقل بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الفاترجيداً، يمكنك تكرار هذا الماسك مرتين أو ثلاثة بالأسبوع خلطة الشوفان مع العسل الأبيض المكونات ملعقة واحدة من الحليب

ملعقتين من العسل الأبيض

ملعقة واحدة من الشوفان المطحون طريقة التحضير نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضهم حتي تمتزج جيداً نضع الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة على الأقل يغسل الوجه بالماء الفاتر جيداً يمكنك تكرار هذه الخلطة مرتين بالأسبوع للحصول على نتائج أفضل خلطة الكركم وزيت الزيتون المكونات ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقتين من الكركم

ملعقتين من زيت الزيتون

نصف ليمونة

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي طريقة التحضير نقوم بتحضير وعاء ونخلط جميع المكونات مع بعضهم جيداً حتي الحصول على قوام ناعم وكريمي نضع المكونات على الوجه لمدة عشر دقايق ويغسل بالماء الفاتر جيداً يمكنك تكرار الوصفة مرة كل أسبوع هذه الوصفة تعمل على تغذية وتبيض البشرة بشكل سريع وأفضل عمر شويل - جدة "وداعاً للأسمرار" خلطات طبيعية للتبيض البشرة من مطبخك في دقايق من أول مرة استعمال - ثقفني

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