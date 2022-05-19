نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة أحلي من محلات الحلويات في المقال التالي
البسبوسة من أحلي وأهم الحلويات المصرية والعربية علي مستوي العالم ويغرم بها عدد كبير من الناس الكبار والصغار لأنها ذو طعم مميز يختلف عن باقي الحلويات فهي مرملة وتذوب في الفم، وهناك عدد كبير من السيدات يجدون صعوبة في عمل البسبوسة في المنزل أو ضبط مكوناتها ومن هنا جئنا إليكم بالوصفة الأصلية الناجحة لعمل البسوسة فقط عليك إتباع الخطوات بكل دقة وسوف تجدين نتيجة مدهشة سوف تندهشي عند رؤيتها.
البسبوسة وطريقه إعدادها
المكونات
عليك إحضار بعض المكونات ولابد من إتباع الدقة في المقادير:
- كوب وربع سميد أو دقيق البسبوسة.
- نصف كوب من السمن السائل.
- معلقة كبيرة من عسل النحل.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- ربع كوب جوز هند ناعم.
- نصف كوب زبادي.
- معلقة صغيرة بيكنج بودر.
شربات البسبوسة
لعمل شربات مميز جدا للبسبوسة عليك إتباع الخطوات التالية:
- كوب من الماء.
- كوب من السكر الأبيض.
- نصف ليمون ونقوم بعصرها جيدا.
- عدد 2 معلقة كبيرة عسل نحل.
- نصف معلقة صغيرة من الفانيليا.
البسبوسة وطريقة تحضيرها
- في البداية نقوم بإحضار غناء عميق ونضع به السميد أو دقيق البسبوسة كما تطلقون عليه ثم نقوم بوضع السكر عليه ثم نضع جوز الهند والبيكنج باودر ثم نقوم بتقليب المكونات جيدا حتي تختلط ببعض وتمتزج.
- نأتي بإناء أخر نضع به السمنة ثم معلقة العسل مع التقليب الجيد، ويمكنك وضع المكونات علي الحرارة بسيطة حتي يذوب العسل في السمن.
- نحضر الإناء الأول الموجود به المكونات الجافة ونضع عليه السمنة والعسل المذاب ثم نقلب جيدا.
- نحضر صنية ونقوم بدهنها بالسمن ثم نضع بها الخليط مع الحرص علي تساوي الأطراف ونضع اللوز المحمر أو المقشر علي وجه الصنية أو البندق حسب الرغبة.
- نضع الصنية في الفرن لمدة نصف ساعة علي درجة حرارة 180 درجة وحتي تصبح لونها ذهبي.
خطوات تحضير الشربات
- نحضر إناء عميق نضع به السكر والماء مع التقليب الجيد ثم نضعه علي النار ومع بداية غليان المكونات علي النار نضع عصير نصف الليمون والفانيليا ثم معلقة العسل الأبيض ومع ترك الخليط لمدة 10 دقائق علي النار وبذلك يصبح الشربات جاهز ونقوم بإطفاء النار عليه.
- عندما يتم نضج البسبوسة نقوم بإخراجها من الفرن ثم نضع عليها الشربات ونتركها حتي تبرد وبعد ذلك نقوم بتقطعيها وبألف هنا.
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