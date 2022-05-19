من ربع كيلو لحمه عملت كيلو برجر بدون فول صويا ولا برغل والطعم احلى من الجاهز وانضف

من المرهق اقتصاديًا أن تقوم السيدة بصنع وجبات تحتوي على اللحوم يوميًا، لأن هذا الأمر يتطلب منها صنع كمية تناسب أفراد عائلتها، ومع غلاء الأسعار، وخوف بعض الأمهات من البرجر الجاهز، اكتشفنا لكِ طريقة بسيطة ومميزة لصنعه من ربع كيلو لحم مفروم فقط، أما عن الطعم والرائحة والنتيجة النهائية فلن نحدثك عليهم، لأنك سوف تنبهرين فعليًا بعد تنفيذ هذه الوصفة في منزل.

البرجر الكداب

هناك أنواع كثيرة من الوصفات التي تشابهت في صنع البرجر الكذاب، وبرع في طهيه أشهر الشيفات على التلفاز، أو على قنوات اليوتيوب، أما تفاصيل الطريقة فهي كالآتي:

المكونات:

¼ كيلو لحم مفروم.

بهارات مشكلة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة بصل بودرة.

ملعقة ثوم بودرة.

بيضة.

ملعقتين دقيق.

بصلة مفرومة مع عصرها جيدًا.

طريقة التحضير:

في وعاء مناسب نقوم بوضع اللحم المفروم، مع رش كافة أنواع التوابل، بالإضافة للدقيق، وكذلك البصلة المفرومة منزوعة الماء.

وفي طبق صغير نقوم بخفق البيضة، ثم سكبها على الخليط السابق.

نقوم بعجن المكونات كلها، ثم نحضر كيس نيلون نظيف.

نقوم بتكوير اللحم كرات متساوية، وصغيرة نسبيًا.

ثم نأخذ كل كرة ونضعها بين طرفي الكيس المرشوش دقيق.

ثم نضغط عليها حتى نحصل على قرص دائري. نخرجه من الكيس ثم نرصه في طبق واسع.

بعد تطبيق تلك الخطوة على كمية الكرات كلها حتى ننتهي نترك أقراص اللحم في الفريزر نص ساعة، ويمكن وضعها في الثلاجة ساعة.

طرق طهي البرجر

هناك أكثر من طريقة تساعدك على طهيه هذه الطريقة منها:

تحمير أقراص البرجر في زيت غزير ثم يقدم إلى جانب أطباق مكرونة، أو أرز حسب الرغبة.

كما يمكنك وضعه في صينية ثم تسويته في الفرن مشويًا.

هذه الوصفة تمنحك على الأقل 10 قطع برجر، وهي تكفي فعليًا لأسرة 5 أفراد، وليست مكلفة أبدًا، لأنك نجحتي في الحصول على كيلو برجر من ربع كيلو لحم فقط، والطعم مبهر.