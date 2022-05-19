طريقة عمل توابل الكبسة المميزة واللذيذة بمكونات بسيطة ونكهة قوية ومميزة

توابل الكبسة ، تضيف للكبسة المذاق الغني واللذيذ، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة، ويتم إعدادها بواسطة الخلاط ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الكبسة.

مكونات توابل الكبسة

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومتوفرة ومكوناتها كالتالي:

ملعقة صغيرة هيل أو حبهان مطحون.

ملعقتين كبار بابريكا.

ثمرتين ليمون يابسين.

ملعقتين صغيرتين كركم.

ملعقة كبيرة كزبرة يابسة مطحونة.

ملعقتين كبار من الكاري.

عشر حبات قرنفل.

وملعقة صغيرة من الفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من القرفة مطحونة.

ست ورقات لاورا.

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل توابل الكبسة وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في مطحنة الخلاط.

ثم بعد ذلك نقوم بطحن جميع المكونات جيدا حتي نحصل على خليط ناعم ومتجانس.

ونقوم بإضافة ملعقة صغيرة لكل كوب أرز للكبسة.

ثم تكون التوابل بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل صوص الباربكيو أو سلطةالدقوس.

طريقة عمل سلطة الدقوس

المكونات

نصف كيلو من الطماطم.

حبة فلفل رومي.

خمس فصوص ثوم.

حبة فلفل حار.

ربع كوب خل.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير