الكشري المصري وطريقة تحضيره في المنزل بأسرار أشهر المطاعم

الكشري المصري وطريقة تحضيره في المنزل، يعد واحد من الأطباق التي يتميز بها المطبخ المصري ويحمل هذا الطبق شهرة واسعة وشعبية كبيرة في مصر حيث يعد الكشري الوجبة المفضلة لدي معظم الشعب المصري ويعشقه معظم الناس كبار كانوا أو صغار فدائماً ما تجد الازدحام وكثرة الإقبال على أغلبية محلات التي تقدم تلك الوجبة فهو إلى جانب طعمه اللذيذ المميز يمتاز أيضاً بأنه وجبة تناسب جميع فئات المجتمع فكل شخص يستطيع شراء هذا الطبق حسب إمكانياته المادية وفي هذا المقال سنقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل بطريقة وأسرار أشهر المطاعم.

الكشري المصري وطريقة تحضيره في المنزل بكل أسرار المطاعم

تتميز محلات الكشري بأسرارها المميزة التي تعطي نكهة لذيذة مفضلة عند كل من يتناول الوجبة ويعد هذا السبب الرئيس للإقبال على تناول الكشري من المطاعم وهو من الأطباق سهلة التحضير في المنزل وتسعي الأمهات إلى الوصول إلى تلك النكهة المميزة المقدمة من المحلات لذلك يبحثن عن أهم أسرارهم لتقديم وجبة ذات طعم لذيذ بطعم أشهر المحلات.

المكونات

اثنان كوب من الأرز.

اثنان كوب من العدس.

كوب من الشعرية.

كوب إلا ربع من الشعرية.

كوب إلا ربع من العدس.

كوب إلا ربع من المكرونة الصغيرة.

200 جرام من المكرونة الإسباجتي.

ثلاث حبات من البصل مقطعة جوليان.

رشه من الدقيق.

زيت غزير.

حمص.

مكونات الصلصة

لتر إلا ربع من عصير الطماطم.

6 فصوص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

رشه من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيت

مكونات الدقة

4 فصوص من الثوم.

ربع كوب من الخل.

ربع كوب من عصير الليمون.

2 ملعقة صغيرة من الكمون

2 ملعقة صغير كزبرة جافة

ملح.

ماء سلق الحمص.

مكونات الشطه

ملعقتان كبيرتان من الصلصة.

ملعقة كبيرة من الشطة.

ماء.

طريقة التحضير