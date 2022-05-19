حتى لو كانت فحمه … بدون كحت ولا أي إضافات أفضل وأسرع طريقة لتنظيف الكرشه بدون مواد كيميائية هتتصدمى من النتيجة

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طريقة لتنظيف الكرشه بدون مواد كيميائية هتتصدمى من النتيجة، من أكثر فواكه الذبيحة طعمًا ومذاقًا رائعًا والتي يعشقها الكثير هي الكرشه، ولكن السيدات في المنزل تواجههم مشكلة كبيرة عند تنظيفها، ولكن لا تستطيع أي سيدة تنظيف الكرش والحصول على النظافة النهائية حتى يكون لها المذاق الرائع وهو السر له، فإذا كانت الكرشه غير نظيفة بالتأكيد سوف يكون لها طعم سيء بسبب المخلفات والرائحة الكريهة التي تكون فيها، ولكن هناك مكون سحري وخطير يستطيع القضاء على جميع الأوساخ الموجودة بداخلها وتجعلها لون القطن. طريقة لتنظيف الكرشه بدون مواد كيميائية سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لتنيف الكرشه في البيت تنظيف الكرشه بالأسبرين الأسبرين متوفرون في كل منزل وهو السر وراء نظافة الكرشه ولا يأخذ وقتًا طويلًا في التنظيف ولا تحتاج إلى الحك أو استخدام السكين.

قومي بإحضار الكرشه ووضعها تحت صنبور المياه وتنظيفها جيدًا من جميع الأوساخ الموجودة عليها حتى تظهر الطبقة المراد تنظيفها.

يتم غلي كمية كبيرة من المياه، وبعد ذلك يتم وضع حوالي 3 أو 4 من حبوب الأسبرين.

بعد ذلك يتم وضع الكرش في هذه المياه، وبعد ذلك يتم إخراجها منها وذلك بعد مرور خمس دقائق من النقع.

أخرجي الكرش ويتم تقشير جميع الأوساخ الموجودة عليها والزيادات والطبقة البنية الغير مرغوب فيها عن طريق السكين، وهناك بعض الأنواع من الكرشة يتم أزاله هذه الطبقة دون حاجة إلى استخدام السكين وهذا يرجع إلى نوع الكرشه نفسها.

بعد أزاله هذه الطبقة يصبح لونها أبيض مثل الشمع أو القطن قومي بغسلها جيدا بالماء والملح والدقيق والخل. تنظيف الكرشه بالبيكنج صودا والشبه تنظيف الكرشه بالبيكنج صودا والشبه سوف تحتاجي إلى:

نصف كوب من البيكنج صودا.

ملعقة كبير من الشبه المطحونة.

2 لتر من الماء المغلي. الطريقة يتم أضافه الشبه المطحونة والبيكنج صودا إلى الماء المغلي، وبعد ذلك قومي بوضع لكرشه في هذا المزيج الذي تم تحضيره واتركيها لمدة 5 دقائق.

اخرجي لكرشه من هذا الوعاء وبعد ذلك قومي بحك الطبقة الخارجية الغير مرغوب فيها على الكرشة.

سوف تقضي على هذه الطبقة وتخلصنا منها، وأصبح لونها أبيض ناصع جدًا بسبب استخدام الشبه.

بعد ذلك قومي بشطفها بالماء، وبعد ذلك استخدام الملح والطحينة وهي قادرة على إزالة جميع الروائح الكريهة الموجودة فيها. عمر شويل - جدة حتى لو كانت فحمه ... بدون كحت ولا أي إضافات أفضل وأسرع طريقة لتنظيف الكرشه بدون مواد كيميائية هتتصدمى من النتيجة - ثقفني

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