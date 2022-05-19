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بسكوت التمر السعودي ، من أجمل أنواع المخبوزات الناعمة التي تقدم في المملكة العربية السعودية وجميع البلاد العربية، وهو من أنواع المخبوزات المفضلة لديهم لأنها تحضر من بلح المدينة الطري الذي يتميز بطعمه ورائحته الجميلة، وهو يقدم دائما بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي الساخن على وجبة الإفطار، وطريقة صنعه في البيت بسيطة وتسطيع الأمهات القيام بتحضيره في البيت بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بسكوت التمر السعودي بقوام طري وناعم أحلى من الجاهز. مكونات عمل بسكوت التمر السعودي سوف نتعرف على مكونات البسكوت بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- ثلاث كوب من الدقيق المنخول جيداً.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الحليب.

كوب من الزيت النقي.

نصف كوب من السكر الناعم.

طبق كبيرة من عجوة.

ملعقة من الزبدة.

بيضة.

طبق صغير من السمسم. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت التمر السعودي الطري بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر بولة كبيرة ثم نضع الزيت، والسكر، والبيض، والفانيليا، والزبدة ونخفقهم جيداً حتى نحصل على خليط فاتح اللون. بعد ذلك نضيف الدقيق، والبيكنج بودر ونقلب حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نضيف الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية سهلة التشكيل. نقوم بفرد العجينة بالنشابة على شكل دائرة كبيرة ثم نضع العجوة داخلها ونلفها على شكل رول ثم نضغط عليها بواسطة اليد حتى تأخذ شكل المستطيل. نقوم بتقطيع العجينة على شكل مربعات متساوية الحجم، ثم نرص قطع البسكوت في صينية مدهونة بقليل من السمنة. نشعل الفرن على نار متوسطة ثم ندخل الصينية الفرن ونتركها حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل. نخرج البسكوت من الفرن ونتركه حتى يبرد ثم نقدمه بجانب كوب من الحليب وبالهناء والشفاء. طريقة عمل عجوة بالمنزل سوف نتعرف على طريقة تحضير عجوة بكل سهولة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار وعاء متوسط الحجم ثم نضعه على النار، ونضيف إليه نصف كيلو من التمر خالي النواة.

نقوم بتقليب الخليط حتى يصبح مثل العجينة، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد.

ثم نقوم بإضافة ملعقة من الزبدة ونقلب حتى نجعل قوامها ناعمة وطري. عمر شويل - جدة بكوب زيت اصنعي بسكوت التمر السعودي طري وناعم أحلى من المخابز - ثقفني

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