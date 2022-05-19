بملعقتان من القهوة اعملي صابونة القهوة السحرية لتنحيف الجسم وتفتيح البشرة

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عمر شويل - جدة تعد صابونة القهوة من مستحضرات التجميل السحرية في تنحيف الجسم وتفتيح البشرة بشكل ملحوظ، وهي تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي القهوة والقرنفل وماء الورد ومكونات آخرى، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة حتى تستطيع الفتيات تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات طبيعية من البيت، فهناك كثير من الفتيات يبحثن عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالحليب مع استخدام الصابونة يوميا حتى نحصل على نتيجة مبهرة ومضمونة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة القهوة السحرية للبشرة في المنزل.

فوائد صابونة القهوة للبشرة

هناك فوائد كثيرة لصابونة القهوة هيا نتعرف عليها وهى كالتالى:-

تتخلص من الترهلات وتقوم بشد الجسم. تساعد في تخفيف الخطوط البيضاء من الجسم. توحد لون البشرة وتجعله أكثر نضارة ولمعان. تقوم بإذابة الدهون من الجسم.

مكونات عمل صابونة القهوة

تتكون صابونة القهوة من مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالى:-

ملعقتان من القهوة العربية. مقدار ملعقتان من القرنفل المطحون. نصف ملعقة فلفل أسود مطحون. صابونة جليسرين. ملعقتان من الزنجبيل. مقدار ملعقتان من الشوفان. ماء ورد. فنجان من زيت الزيتون.

خطوات التحضير

سوف نقدم طريقة تحضير صابونة القهوة بصورة سهلة حتى يسهل عملها في المنزل وهى كالآتى:-

نحضر وعاء من البلاستيك ونبشر به صابونة الجليسرين، ثم نغمرها بماء الورد ونتركها لمدة لا تقل عن 24 ساعة حتى تذوب تماماً.

بعد ذلك نقوم بوضع القرنفل المطحون والشوفان والفلفل والزنجبيل والقهوة ونقلب المكونات جيداً بأستخدام ملعقة خشبية.

ثم نضع الزيت وماء الورد مع الإستمرار في التقليب.

نضع الخليط في وعاء آخر ثم نضعه على نار هادئة إلى أن تبدأ بالغليان.

نترك الوعاء على النار لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم نقوم برفع الوعاء من على النار.

سوف نحصل على سائل بنى اللون، نتركه ليبرد ثم نضعه في قوالب حتى يتماسك لمدة يومين على الأقل، بعد ذلك نقوم بإستخدامها مع المداومة عليها حتى نحصل على نتائج فعالة.

وبهذا نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الصابونة حتى تصبحين كبياض الثلج.

خطوات عمل ماسك القهوة بالكركم

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة لعمل ماسك القهوة بالكركم في المنزل وهى كالتالي:-

نحضر إناء ونقوم بخلط القهوة والكركم والزبادي جيداً حتى نحصل على ماسك. نضع الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر ونقوم بتدليك الوجه للحصول على نتيجة جيدة. نكرر هذا 4 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة. وبهذا نكون قدمنا الماسك العجيب لكى تحصلين على بشرة جميلة وناعمة.

فوائد زيت الزيتون للبشرة

هناك عدة فوائد لزيت الزيتون على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-