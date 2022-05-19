وصفات طبيعية للتخلص من العرق وتعطير جسدك يدوم لساعات طويلة

وصفات طبيعية للتخلص من العرق وتعطير جسدك يدوم للساعات طويلة بالنسبة للفتيات والسيدات لا يمكن الاستغناء عن الوصفات الطبيعية التي تعمل على إزالة العرق طوال الوقت سواء في فصل الصيف أو الشتاء حيث نجد اغلب وصفات مزيل العرق المتواجدة في الأسواق مليئة بالمواد الكيماوية المضرة للبشره وقد تكون سبب رئيسي في اسمرار منطقة تحت الإبط سوف نتحدث ونتعرف على بعض الوصفات الطبيعية الفعالة جدا للتخلص من رائحة العرق ولها رائحة جميلة وجذابة تدوم في الجسم لساعات طويلة.

الوصفة الأولي لتحضير مزيل العرق

ثلاث ملاعق نشا الذرة.

ثلاث ملاعق من البيكنج صودا.

يمكن إضافة زيت عطر مثل الزيت اللافندر أو الياسمين حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من جوز الهند.

طريقة تحضير مزيل العرق

في وعاء صغير نخلطه البيكنج صودا والنشا الذرة مع بعض جيدا. ثم قومي بوضع زيت اللافندر أو الياسمين حسب الرغبة على خليط البيكنج صودا والذرة وقومي بتقليبهم جيدا. الخطوة الأخيرة ضعي هذه الخلطة في برطمان نظيف ثم قومي باستخدامه مرة بعد كل حمام.

الوصفة الثانية

المكونات..

ملعقة من بودرة المسك.

قطعة من الشبه متوفرة لدى محال العطار.

ملعقتين من بودرة التلك.

طريقة التحضير والاستخدام

أولا قومي بتكسير الشبه واطحنيها جيدا حتى تصبح مثل البودرة.

ثم خذي منها 10 ملاعق ضيفي عليهم المسك وبودرة التلك ثم اخلطي المزيج جيدا مع بعضه.

ضعيه في علبة واستخدميه مرة بعد كل حمام.

مجموعة من الوصفات المبتكرة لتعطير الجسم تجعل رائحة جميلة

احضري مكعب من المسك قومي ببشره ثم أضيفي عليه أي نوع من الصابون المبشور المعطر المفضل لديكي وبعد الحمام قومي بتدليك جسمك بالخلطة ثم اغسليه بالماء الفاتر وستظل الرائحة موجوده على الجسم أطول مدة ممكنة.

الوصفة الثانية:

احضري القليل من ماء الورد واخلطيه مع الجلسرين وزيت المسك الأبيض متوفر أيضا في محل العطار وامزجي الخليط مع بعض جيدا ثم دلكي جسمك بعد كل حمام ستحصلين على أفضل نتيجة مبهرة.

الوصفة الثالثة: