خبز السمسم المنفوخ بدون فرن خفيف ولذيذ لن تستغني عنه بعد اليوم

يعتبر خبز السمسم المنفوخ ، من المخبوزات والمعجنات الشهية واللذيذة التي يعشقها الجميع ويحبها الأطفال كثيراً، فهو سهل وسريع التحضير، وله مكونات بسيطة وموجودة في كل بيت، ويعتبر من المخبوزات الغنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، لاحتوائه على بذور السمسم التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية والالياف الغذائية، التي تساعد بشكل كبير على دعم صحة الجهاز الهضمي وتقليل نسبة الإصابة بأمراض القلب، ويعتبر مصدر جيد للبروتين والكالسيوم الذي يقوي العظام والأسنان، فهو من أكثر أنواع الخبز استهلاكاً في الوطن العربي، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل خبز السمسم المنفوخ بدون فرن في المنزل.

مكونات عمل خبز السمسم المنفوخ



هناك مكونات بسيطة لعمل هذا الخبز اللذيذ سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

2 كوب من الحليب الدافئ 500 ملي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو النباتي.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

5 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

للتغطية:-

كوب من الحليب.

كمية من السمسم المحمص.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير خبز السمسم المنفوخ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالتالي:-

أولًا في العجان الكهربائي، نضع الحليب الدافئ والخميرة والسكر، و الزيت والخل الأبيض ونقلب جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح وبيكنج بودر، ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة لينة وطرية. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نأخذها ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم، وتوضع في صينية مدهونة ونغطيها بكيس بلاستك، ثم نأخذ قطعة من العجينة ونغمسها في الحليب ثم السمسم. ثم بعد ذلك نفردها دائرة بسمك واحد سم، ونكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وعند الانتهاء، توضع على قماش نظيف وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يقلي في زيت غزير وساخن ونقلب جيداً باستمرار، حتى يتحمص ويأخذ لون ذهبي خفيف من الجهتين، ثم يخرج ويترك ليبرد ثم يقدم بألف هنا وشفا.

فوائد السمسم للجسم

هيا بنا نذكر لكم من هنا بعض فوائده الصحية وهي كالاتي:-

يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية مثل الفسفور والكالسيوم و مغنسيوم.

يعمل علي تنظيم ضغط الدم.

يحافظ علي صحة القلب.

يعمل علي تنظيم مستويات الهرمونات.

خفض مستويات الكولسترول في الجسم.

يعمل علي محاربة السرطانات.

يحافظ علي صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل خبز البالون الهش

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذا الخبز اللذيذ وهي كالاتي:-