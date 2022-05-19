اسهل طريقة لترطيب وتنعيم الجسم والتخلص من جلد الوزة بمكونات من بيتك

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عمر شويل - جدة تعاني بعض الفتيات من وجود ملمس خشن للبشرة ولذلك تلجأ الفتيات للبحث عن طرق طبيعية لترطيب وتنعيم البشرة والتخلص من البقع الداكنة وجلد الوزة، والسبب في ظهوره هو إزالة الشعر بطريقة غير صحيحة أو الإصابة بمرض وراثي واليوم نقدم لكم مجموعة متنوعة من الوصفات لعلاج جلد الوزة وترطيب وتنعيم البشرة.

اسهل طريقة لترطيب وتنعيم الجسم والتخلص من جلد الوزة

ماسك العسل والسكر:

المكونات:

نصف كوب من السكر الخشن.

3 ملاعق من العسل الأبيض.

2 ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير والاستخدام:

نمزج المكونات مع بعض ثم توضع على الجسم بعد غسله بالماء الفاتر واتركيه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل بالماء.

هذا الماسك يقوم بتقشير البشرة ويزيل جلد الوزة مع التكرار ويجعل البشرة أكثر رطوبة ونعومة ويوحد لونها.

ينصح بتكرار هذا الماسك مرتين أسبوعيا لحين الحصول على أفضل نتيجة.

2. دقيق الشوفان وزيت شجرة الشاي:

المكونات:

نصف كوب من دقيق الشوفان.

فنجان من زيت شجرة الشاي.

قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام:

نقوم بملئ البانيو بالماء الفاتر وضعي بداخله الشوفان المطحون مع باقي المكونات واجلسي بداخله لمدة 20 دقيقة.

بعد ذلك يفرك الجسم بالليفة وسوف تلاحظي تساقط الجلد الميت بكل سهولة وبشرتك ستصبح ناصعة البياض بدون جلد وزة.

تكرر هذه الوصفة مرة واحدة كل أسبوعين من أجل الحصول على بشرة بيضاء خالية من المشاكل.

طرق لعلاج جلد الوزة

تقشير البشرة:

من الأفضل أن نقوم بتقشير البشرة على الأقل مرة في الشهر للتخلص من الجلد الميت الذي يقوم بسد المسام ويسبب ظهور جلد الوزة.

ويمكن تقشير البشرة بعدة طرق ومنها مزج السكر مع زيت الزيتون وضعيه على الجسم مع التدليك ثم يفرك ويشطف بالماء.

ترطيب البشرة:

احرصي على ترطيب البشرة يوميا من خلال دهن زيت جوز الهند أو زيت اللوز قبل الذهاب للنوم كما يجب الاستحمام بالماء الفاتر وليس الساخن.

إزالة الشعر بطريقة صحيحة:

في الوقت الحالي يمكنك إزالة الشعر بالليزر للتخلص منه نهائيا ولكن هذه الطريقة تكون مكلفة للبعض ولذلك ينصح باستخدام الحلاوة أو الشمع لمنع تكسر الشعر تحت الجلد وبالتالي يظهر جلد الوزة.