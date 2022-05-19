انت الان تتابع خبر جيلان علاء تعلن كواليس خطبتها على عز شهوان: الصداقة تطورت لخطوبة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة جيلان علاء في حلقة أمس الأربعاء ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” وهو الذي يبث على قناة سي بي سي، ومعها خطيبها المطرب عو شهوان، وهم الذين أعلنوا خطوبتهم يوم 13 مايو 2022.

جيلان علاء تعلن كواليس خطبتها على عز شهوان

وكشفت جيلان علاء عن الكواليس الخاصة بخطوبتها، وقالت “إحنا أتعرفنا ببعض شهر يناير السنة الماضية، وأكيد في حاجات بانت من ناحيتي، لكن هو أخذ الخطوة الأولى”، ليضيف عز شهوان : “أنا الأول وقولت لها عل طول، في حاجة حصلت وربنا أراد كل واحد يشوف الثاني بشكل مختلف عن الأصحاب”.

علاقة جيلان علاء بخطيبها عز شهوان

وعلقت على أنها هي وخطيبها برد الجوزاء، قالت “كتير من علاقات الصداقة تتطور لخطوبة وزواج، ومفيش أحلى من الجوزاء، والجوزائيين مع بعض حلوين، أنا عاملة دكتوراة في الموضوع دا”.