انت الان تتابع خبر مرض الكبد الدهني.. علامتان تحذيريتان في أظافرك قد لا يتم التعرف عليهما اتفرج

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الرياض - احمد صلاح - على الرغم من أن مرض الكبد الدهني لا يظهر عادة العديد من العلامات التحذيرية حتى المراحل المتأخرة، فقد شارك أحد الخبراء علامتي تحذيريتين لتحديد مكان في أظافرك. شرحت الدكتورة ديبورا لي كيفية التعرف عليهم لأنهم "قد لا يتم التعرف عليهم".

وذلك لأن المراحل الأولى من هذه الحالة تميل إلى الصمت دون رنين أي أجراس إنذار. ومع ذلك عندما تحدث الأعراض فإنها يمكن أن تشمل علامات أقل شهرة بما في ذلك تعجر الأصابع وتضخم الدم.

وضع الدكتور لي هذه الأعراض تحت علامات "قد لا يتم التعرف عليها". وأوضحت أن تعجر الأصابع يصف تضخم أطراف أصابعك.

يمكن أيضًا رصد هذه العلامة في أظافرك وتركها "منحنية لأسفل".

ومن العلامات الأخرى التي تؤثر على الأظافر ابيضاض الدم، بحسب الخبير. لقد أوضحت أن هذا يظهر على أنه تلون أظافر أبيض.

ومع ذلك فإن مشاكل الأظافر هذه ليست هي الأعراض الوحيدة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي.وفقًا لـ NHS يتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي في أربع مراحل رئيسية.

قال الدكتور لي: "يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني غير المرتبط بالكحول (NASH) وهي حالة أكثر خطورة يكون فيها التهاب الكبد. "قد يحدث التليف (النسيج الندبي) بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى تليف الكبد وفشل الكبد." إذا وجدت نفسك تعاني من التهاب الكبد الدهني غير الكحولي أو التليف، يمكن لجسمك أن يلفت الانتباه إلى المشكلة من خلال: ألم خفيف أو مؤلم في أعلى يمين البطن (فوق الجانب الأيمن السفلي من الضلوع) التعب الشديد فقدان الوزن غير المبرر الضعف.

وأضاف الدكتور لي: "عندما تصبح وظائف الكبد غير طبيعية يمكن أن تسبب اليرقان مع اصفرار بياض العين، اصفرار الجلد ، البراز الشاحب، والبول الملون."إذا كان لديك أي مخاوف فقد يكون لديك NAFLD ننصحك بشدة أن ترى طبيبك العام."

كيف تدير الحالة؟ كما هو الحال مع العديد من الحالات يمكن للتغييرات في نمط الحياة أن تقطع شوطًا طويلاً. قال الخبير: "يمكن تحقيق الكثير من خلال تحسين عوامل نمط الحياة، الأكل الصحي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وتقليل الكحول إلى الحدود الموصى بها.

“حمية البحر الأبيض المتوسط ​​موصى بها. هذا نظام غذائي مليء باللحوم الخالية من الدهون والأسماك والدواجن والحبوب الكاملة والدهون النباتية غير المشبعة مثل زيت الزيتون وزيت عباد الشمس أو زيت بذور اللفت وكميات كبيرة من الفاكهة والخضروات الطازجة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

"تحتاج إلى إجراء 150-300 دقيقة أسبوعيًا من التمارين المعتدلة الشدة.

"هذا هو أي تمرين يزيد من معدل ضربات القلب ويجعلك تشعر بالتعرق وقليل من التنفس، مثل المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجات أو السباحة أو الرقص."إذا كان طبيبك العام قلقًا من أن الأمور ليست تحت السيطرة ويمكن أن تتقدم، فسوف يحيلك إلى طبيب كبد."