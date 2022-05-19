نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل الخلطات الطبيعية المستخدمة للقضاء على الهالات السوداء بخطوات بسيطة وسهلة وغير مكلفة والنتيجة رائعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك العديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى ظهور لون غامق حول منطقة العين، وهي ما تسمى بالهالات السوداء، والتي ترجع إلى أما سوء التغذية بشكل صحيح، أو الإرهاق وقلة النوم، أو قلة تناول المياه بالشكل الكافي وايضًا التعرض بشكل مستمر لأشعة الشمس الضارة، ويضطر العديد من النساء للبحث عن أفضل الطرق الطبيعية التي لها دور سريع وفعال في التخلص من الهالات السوداء، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عليها بشكل تفصيلي.

أهم الوصفات الطبيعية المستخدمة للقضاء على الهالات السوداء

يوجد العديد من المواد الجاهزة التي تعمل على القضاء على الهالات السوداء، ولكن تحتوي في تكوينها على الكثير من المواد الغير صحية، كما أنها ذات تكاليف عالية، لذلك الافضل عمل بعض الوصفات الطبيعية التي تحقق أفضل نتائج بدون اي سلبيات، ومن أهم هذه الوصفات ما يلي:

زيت اللوز الحلو للتخلص من الهالات السوداء

يحتوي زيت اللوز الحلو هاى فيتامين e والذي يلعب دور هام في تغذية البشرة وتفتيحها والتخلص من الهالات وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

قطرات من زيت اللوز الحلو.

قطعة من القطن النظيف.

طريقة الاستخدام والتطبيق

احضري القطن، ثم أضيفي إليه قطرات الزيت.

قومي بتدليك منطقة محيط العين به بلطف بشكل دائري.

يترك الزيت على هذه المنطقة لمدة لا تقل عن ستة ساعات أو من الليل وحتى الصباح.

يتم غسل البشرة بعمق ذلك بالماء الفاتر.

يمكن تكرار هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على نتيجة سريعة.

وصفة الخيار للتخلص من الهالات السوداء تحت العين

الخيار من أهم المواد التي تساعد في ترطيب منطقة تحت العين والتخلص من جفافها، كما أنه يساعد في التخلص من الانتفاخ والالتهابات التي كانت سبب في اسمرار المنطقة، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ثمرة من الخيار مقطعة شرائح.

طريقة الاستخدام