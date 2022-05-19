كرات جوز الهند الشيف فاطمة أبو حاتي أحلى من كدة مفيش

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طريقة عمل كرات جوز الهند الشيف المشهورة فاطمة أبو حاتي بطريقة لذيذة وشهية، حيث أن كرات جوز الهند تعد واحدة من أفضل أنواع الحلويات الشهية واللذيذة وذات الشهرة الواسعة والتي من السهل جداً تحضيرها وإعدادها في المنزل، وهناك أكثر من طريقة لعمل كرات جوز الهند في المنزل، ويمكن إعدادها بأكثر من نكهة وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل. مكونات عمل كرات جوز الهند 2 ملعقة كبيرة من الدقيق الفاخر المتعدد الاستخدامات.

2 كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

سوف نحتاج إلى 4 حبات من البيض وتكون متوسطة الحجم.

مقدار 4/3 كوب من السكر الناعم الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من المربى، وذلك بأي على حسب المذاق المفضل لكم.

واحد ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

سوف نحتاج إلى رشة صغيرة من الفانيليا السائلة.

أيضاً رشة صغيرة من الملح. بالخطوات طريقة إعداد كرات جوز الهند في المنزل في البداية نقوم بتحضير إناء عميق ثم نضع به الدقيق والملح وكذلك نضع به جوز الهند ويتم مزجهما بشكل جيد مع بعضهم البعض.

نقوم أيضاً بإحضار وعاء آخر ونضع به بياض البيض ويتم خفقه بصورة جيدة من خلال استخدام المضرب الكهربائي، وذلك حتى نلاحظ ظهور رغوة متماسكة عندها نقوم بإضافة الخل الأبيض، مع ضرورة الاستمرار في التقليب بشكل جيد.

يتم إضافة السكر الذي لدينا بشكل تدريجي مع أيضاً الاستمرار في التقليب حتى يتم الاختلاط لكافة المكونات مع بعضها البعض ويصبح القوام الذي لدينا متماسك ومتجانس.

وبعد ذلك يتم إضافة الدقيق مع ضرورة التقليب من خلال استخدام معلقة.

نقوم بعدها بإضافة معلقتين المربى، وكذلك نقوم باضافة رشة الفانيليا السائلة مع ضرورة التقليب بصورة جيدة حتى تمام الامتزاج لكافة المكونات مع بعضها البعض.

سوف تصبح العجينة التي لدينا متماسكة وطرية جداً، وهنا لابد أن نقوم بتغطية تلك العجينة من خلال استخدام كيس بلاستيك.

يتم إحضار صينية وبعدها نضع بها ورقة زبدة.

نقوم بتشكيل العجين إلى تلك الكرات الصغيرة المتساوية في الحجم، مع ضرورة ترك بعض المسافة بين كل كورة وأخرى.

يتم تسخين الفرن على 180 درجة ثم نضع الصينية بداخل الفرن وتترك لمده 25 دقيقة حتى نلاحظ أن وجه كرات جوز الهند أصبح محمر.

عندما تنضج الكرات يتم إخراجها من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا ثم تقدم في أطباق التقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة كرات جوز الهند الشيف فاطمة أبو حاتي أحلى من كدة مفيش - ثقفني

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