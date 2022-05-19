الباذنجان المخلل بكل سهولة بالمكونات البسيطة والسهلة والطعم حكاية

الباذنجان المخلل من ضمن الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشقها جميع الأشخاص بالتحديد من يحب الموالح، كما أن الباذنجان المخلل يتم تقديمه بجوار الكثير من الأكلات الأخرى الأساسية، حيث إنه يقوم بفتح الشهية للغاية، هذا بجانب أنه من ألذ المقبلات للعديد من الأشخاص، كذلك أن جميع الأناس يتناولون الباذنجان المخلل في كل الأوقات وبجانب أغلب الوجبات الأساسية، وبعد من بين الأطباق الأساسية بأي وجبة، كما أنه طبق محوري في وجبة الإفطار، هذا بجانب أن المطاعم والمحلات يقدمون الباذنجان المخلل بجوار الأكلات، إذ أنه مشهور للغاية بين الأشخاص، وبالتحديد عشاق الباذنجان، كما أن طريقة تحضيره تتباين من دولة لأخرى.

مكونات تحضير الباذنجان المخلل

كيلو من الباذنجان الأسود.

ملح أبيض “ملعقة واحدة كبيرة”.

القليل من الكزبرة الخضراء.

٢ ملعقة من الكزبرة الجافة.

ثوم مهروس “فص واحد فقط”.

½ كوب من الخل الأبيض.

ملح “٢ ملعقة صغيرة”.

فلفل أحمر مطحون “ملعقة صغيرة”.

½ كوب من زيت الزيتون.

عدد ٢ ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.

عدد ٣ حبات من الفلفل الأخضر الحار.

طريقة إعداد الباذنجان المخلل