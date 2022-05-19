نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الباذنجان المخلل بكل سهولة بالمكونات البسيطة والسهلة والطعم حكاية في المقال التالي
الباذنجان المخلل من ضمن الأطباق الشهية واللذيذة التي يعشقها جميع الأشخاص بالتحديد من يحب الموالح، كما أن الباذنجان المخلل يتم تقديمه بجوار الكثير من الأكلات الأخرى الأساسية، حيث إنه يقوم بفتح الشهية للغاية، هذا بجانب أنه من ألذ المقبلات للعديد من الأشخاص، كذلك أن جميع الأناس يتناولون الباذنجان المخلل في كل الأوقات وبجانب أغلب الوجبات الأساسية، وبعد من بين الأطباق الأساسية بأي وجبة، كما أنه طبق محوري في وجبة الإفطار، هذا بجانب أن المطاعم والمحلات يقدمون الباذنجان المخلل بجوار الأكلات، إذ أنه مشهور للغاية بين الأشخاص، وبالتحديد عشاق الباذنجان، كما أن طريقة تحضيره تتباين من دولة لأخرى.
مكونات تحضير الباذنجان المخلل
- كيلو من الباذنجان الأسود.
- ملح أبيض “ملعقة واحدة كبيرة”.
- القليل من الكزبرة الخضراء.
- ٢ ملعقة من الكزبرة الجافة.
- ثوم مهروس “فص واحد فقط”.
- ½ كوب من الخل الأبيض.
- ملح “٢ ملعقة صغيرة”.
- فلفل أحمر مطحون “ملعقة صغيرة”.
- ½ كوب من زيت الزيتون.
- عدد ٢ ملعقة كبيرة من الكمون الناعم.
- عدد ٣ حبات من الفلفل الأخضر الحار.
طريقة إعداد الباذنجان المخلل
- في البداية قومي بنزع عنق الباذنجان، ومن ثم قومي بغسله بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بوضع وعاء على النار يشتمل على ماء وكذلك ملح وخل، وترقبي إلى أن يتم الغليان وبعدها ضعي الباذنجان بالماء.
- بعد ذلك قومي بتهدئة النار ومن ثم اتركيه إلى أن ينضج بالكامل.
- قومي بإخراج الباذنجان بعد ذلك من الماء واغسليه بواسطة الماء البارد.
- بعد ذلك قومي بطحن الثوم بشكل جيد وبعدها قومي بوضع الكزبرة، وكذلك كلاً من الكمون والخل والملح وكذلك الفلفل الأخضر، والمقادير الأخرى ومن ثم تابعي امزح جيداً.
- بعدها قومي بوضع الزيت، ومن ثم تابعي المزج مرة أخرى إلى أن تتماسك كل المكونات معًا.
- بعدها قومي بفتح الباذنجان وذلك بشكل طولي، وبعدها ضعي الحشوة التي قمت بتحضيرها داخله.
- بعد ذلك قومي برص الباذنجان بطبق، وبعدها قومي بإدخاله الثلاجة حتى مرور ما يقرب من حوالي ساعتين، وهذا إلى أن يتشرب من مذاق الحشوة التي قمتِ بوضعها به.
- في النهاية قومي بتقديمه بجوار كافة الوجبات الأخرى المختلفة.
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