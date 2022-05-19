نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل كيكة الشاتوة بالشكولاته في المنزل خطوة بخطوة وبطعم لذيذ جربيها مش هتندمي في المقال التالي
هناك العديد من أنواع الكيكة المختلفة، والتي يعشقها جميع الناس فهي من أهم الحلويات المشهورة والمحبوبة بشكل كبير، ويمكن تقديم الكيكة في المناسبات أو للضيوف، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الشاتوة اللذيذة والمفضلة لدى الأطفال، وهي خطوات بسيطة وسهلة سوف، وبمكونات في متناول الأيدي، سوف نقدمها لكم في السطور القادمة.
وجود أحد أصناف الحلويات في المنزل هو مصدر للسعادة لجميع أفراد الأسرة، لذلك تحب دائمًا كل أم القيام بعمل اجمل الحلويات من وقت لآخر، واليوم سوف نقدم لكل الامهات طريقة ممتعة وجميلة وهو كيكة الشاتوه بالشيكولاته، والذي في الغالب يتم شرائه من الخارج على الرغم من إمكانية تجهيزه بدون أي تعب أو مجهود، ومثل الجاهز وافضل، والان تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة الخطوات بشكل بسيط ليستمتع به جميع أفراد الأسرة.
طريقة عمل كيكة الشاتوه بالشيكولاته
الشاتوه عبارة عن كيكة لذيذة مميزة يحبها الكثير من الأطفال، لذلك لكل أم ترغب في إسعاد أطفالها القيام بعمل كيكة الشاتوه في المنزل في أي وقت، وخطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب واحد من السكر البودرة الناعم.
- كوب من اللبن الحليب.
- كوب الا ربع من زيت الذرة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة ملح.
- أربع ملاعق من الكاكاو الخام.
- عدد ثلاث من البيض بدرجة الغرفة.
- رشة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- يستخدم لعمل الشاتوه الخلاط الكهربائي أو المضرب الكهربائي حتى يصبح متجانس الخليط بشكل أفضل.
- قومي بإضافة اللبن الحليب والزيت والسكر والكاكاو بشكل تدريجي في الخلاط.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح صوص ثقيل الحجم.
- قومي بأخذ كوب مناسب من هذا الصوص، ثم يوضع الصوص في الثلاجة.
- أضيفي على باقي الخليط في الخلاط البيض واحدة تلو الأخرى مع تشغيل الخلاط المستمر.
- استمري في الخفق ثم أضيفي الفانيليا.
- في وعاء آخر أضيفي الدقيق بعد نخله، ثم أضيفي إليه رشة الملح والبيكنج باودر.
- اخلطي المكونات الجافة جيدًا لتتجانس أيضًا.
- بعد ذلك أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الكاكاو والبيض واللبن في الخلاط.
- استمري في الخفق بين كل المكونات بشكل مستمر وذلك حتى يتكون خليط الكيكة بالقوام الثقيل المتعارف عليه.
- احضري قالب حسب الشكل المناسب، أو صينية مناسبة.
- بطني الصينية بقطرات من الزيت مع رشة دقيق.
- أضيفي خليط الكيكة بداخل القالب أو الصينية.
- ادخلي الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ويراعى أن تكون الفرن شغال أثناء تجهيز المكونات.
- اتركي الشاتوه داخل الفرن حتى تنضج لمدة لا تقل عن ٣٥ دقيقه.
- اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد ثم أضيفي إليها الصوص الموجود بالثلاجة.
- يمكنكم تزينها بعد ذلك بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة.
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