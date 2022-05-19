طريقة سهلة لعمل كيكة الشاتوة بالشكولاته في المنزل خطوة بخطوة وبطعم لذيذ جربيها مش هتندمي

هناك العديد من أنواع الكيكة المختلفة، والتي يعشقها جميع الناس فهي من أهم الحلويات المشهورة والمحبوبة بشكل كبير، ويمكن تقديم الكيكة في المناسبات أو للضيوف، واليوم سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الشاتوة اللذيذة والمفضلة لدى الأطفال، وهي خطوات بسيطة وسهلة سوف، وبمكونات في متناول الأيدي، سوف نقدمها لكم في السطور القادمة.

وجود أحد أصناف الحلويات في المنزل هو مصدر للسعادة لجميع أفراد الأسرة، لذلك تحب دائمًا كل أم القيام بعمل اجمل الحلويات من وقت لآخر، واليوم سوف نقدم لكل الامهات طريقة ممتعة وجميلة وهو كيكة الشاتوه بالشيكولاته، والذي في الغالب يتم شرائه من الخارج على الرغم من إمكانية تجهيزه بدون أي تعب أو مجهود، ومثل الجاهز وافضل، والان تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة الخطوات بشكل بسيط ليستمتع به جميع أفراد الأسرة.

طريقة عمل كيكة الشاتوه بالشيكولاته

الشاتوه عبارة عن كيكة لذيذة مميزة يحبها الكثير من الأطفال، لذلك لكل أم ترغب في إسعاد أطفالها القيام بعمل كيكة الشاتوه في المنزل في أي وقت، وخطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوب وربع من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب واحد من السكر البودرة الناعم.

كوب من اللبن الحليب.

كوب الا ربع من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

رشة ملح.

أربع ملاعق من الكاكاو الخام.

عدد ثلاث من البيض بدرجة الغرفة.

رشة من الفانيليا.

طريقة التحضير