نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعمليها مضبوطة البسبوسة المرملة للشيف حسن في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

تعد البسبوسة من أفضل الحلويات الشرقية المشهورة في العالم العربي والتي يعشقها الكبار والصغار حيث أنها تتميز بمذاقها الشهي واللذيذ، ويفضل كثير من ربات المنزل تحضيرها لأفراد العائلة بدلا من شرائها من الخارج ويبحث كثير منكم عن طرق تحضيرها المختلفة ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة وتعتبر البسبوسة المرملة سريعة التحضير وتحتوي البسبوسة على قيم غذائية مفيدة كثيرة للجسم، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة المرملة الرائعة. مقادير عمل البسبوسة المرملة في المنزل نصف كيلو جرام من دقيق البسبوسة

كوب واحد من اللبن

كوب واحد من السكر الناعم

ربع كوب من جوز الهند

نصف كوب من السمنة

نصف كوب من الماء

ملعقتا طعام كبيرتان من عسل الجلوكوز مكونات عمل شربات البسبوسة كوب ونصف من السكر

اثنين كوب من الماء

نقطتين من عصير الليمون

رشة فانيليا طريقة عمل الشربات أولا نحضر وعاء ونضع به السكر والماء على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى يذوب السكر ونتركه حتى يغلي.

ثم نقوم بإضافة نقطتين عصير الليمون والفانيليا مع ملعقة من السمنة مع التقليب.

بعد ذلك نقوم برفع الشربات من على النار ونتركه حتى يبرد لحين الاستخدام. طريقة عمل البسبوسة المرملة في المنزل أولا نحضر وعاء عميق ونضع به دقيق السميد ونضيف إليه جوز الهند.

ثم نحضر وعاء بلاستيك آخر ونضع به السكر والماء على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى يبدأ السكر يتكرمل ثم نقوم بإضافة كمية السمنة مع التقليب جيدا باستخدام المضرب اليدوي.

بعد ذلك نضيف اللبن مع الاستمرار في التقليب، ثم نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه حتى يهدأ قليلا.

نقوم بسكب الخليط على دقيق السميد مع التحريك ببطء.

ثم نحضر صينية مناسبة ونقوم بدهنها بقليل من السمنة ونسكب بداخلها الخليط.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع به الصينية حتى تنضج جيدا ويصبح لونها ذهبي اللون.

نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة.

ثم نقطعها ونضعها في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة اعمليها مضبوطة البسبوسة المرملة للشيف حسن في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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