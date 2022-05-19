نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبوسة الخلاط السريعة والناجحة بنسبة 100% اصنعيها ولن تغيري الطريقة مرة ثانية في المقال التالي
بسبوسة الخلاط السريعة نوضح طريقتها لكم حيث إن طريقة عمل البسبوسة في الخلاط هي من الطرق البسيطة والسهلة والتي توفر الجهد والوقت كثيرا لكل ربة منزل، كما تعطي نتيجة مبهرة أيضا ومذاق مثالي، ومن الجدير بالذكر أن البسبوسة تتميز بكونها طبق شرقي رائع يعشقها الجميع ويحبها، كما يمكنك تقديمها بعد الإفطار بشهر رمضان الكريم، من خلال تناولها مع كوب من الشاي الساخن.
بسبوسة الخلاط السريعة
إن طريقة عمل البسبوسة الشرقية في الخلاط من أسهل وأسرع الطرق وتتميز بأنها تشبه بسبوسة المحلات، كما يمكن تحضيرها بسهولة وبتكلفة قليلة جدا، وتتمثل خطواتها في الآتي:
مكونات البسبوسة:
- كوب من السكر.
- نصف كيلو سميد ناعم.
- كوب من الماء.
- كوب من السمن أو الزبدة البلدي السائحة، ويجب أن يكون باردا.
مكونات الشربات:
- كوب ونصف من السكر.
- كوب ونصف من الماء.
- معلقة من السمن البلدي.
- القليل من عصير الليمون.
طريقة عمل البسبوسة في الخلاط
يمكننا توضيح طريقة البسبوسة في الخلاط بالمنزل لربة المنزل من خلال الخطوات التالية:
- أولا: يتم وضع السكر والماء والسمن في الخلاط الكهربائي، ويتم خلطهم جيدا حتى يتحول الخليط إلى سائل كريمي.
- ثانيا: ثم يضاف الخليط على السميد في وعاء كبير.
- ثالثا: ثم يتم خلط المكونات سويا ولكن مع عدم التقليب الكثير.
- رابعا: ثم يتم دهن الصينية بالسمن حتى لا تلتصق البسبوسة في الصينية.
- خامسا: ثم يتم فرد البسبوسة جيدا في الصينية، ويتم بل اليد لفردها جيدا وبشكل متساوي.
- سادسا: ثم يتم خبز البسبوسة في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ويجب تسخين الفرن قبل وضعها فيه.
- سابعا: ثم يتم تركها لمدة نصف ساعة حتى تتحول الحواف إلى اللون الأحمر، ويتم وضعها تحت الشواية حتى يحمر الوجه.
- ثامنا: يتم تحضير الشربات عن طريق وضع المكونات على نار متوسطة حتى تغلي.
- تاسعا: ثم يتم إضافة عصير الليمون، ويجب أن يكون الشربات خفيف.
- عاشرا: ثم يتم وضع معلقة السمن البلدي على الشربات، ويتم وضع الشربات على البسبوسة ويجب أن يكون ساخنا وتكون البسبوسة ساخنة.
- الحادي عشر: ثم يتم تزيينها بالقشدة والمكسرات ويتم تقديمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبوسة الخلاط السريعة والناجحة بنسبة 100% اصنعيها ولن تغيري الطريقة مرة ثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.