بسبوسة الخلاط السريعة والناجحة بنسبة 100% اصنعيها ولن تغيري الطريقة مرة ثانية

بسبوسة الخلاط السريعة نوضح طريقتها لكم حيث إن طريقة عمل البسبوسة في الخلاط هي من الطرق البسيطة والسهلة والتي توفر الجهد والوقت كثيرا لكل ربة منزل، كما تعطي نتيجة مبهرة أيضا ومذاق مثالي، ومن الجدير بالذكر أن البسبوسة تتميز بكونها طبق شرقي رائع يعشقها الجميع ويحبها، كما يمكنك تقديمها بعد الإفطار بشهر رمضان الكريم، من خلال تناولها مع كوب من الشاي الساخن.

بسبوسة الخلاط السريعة

إن طريقة عمل البسبوسة الشرقية في الخلاط من أسهل وأسرع الطرق وتتميز بأنها تشبه بسبوسة المحلات، كما يمكن تحضيرها بسهولة وبتكلفة قليلة جدا، وتتمثل خطواتها في الآتي:

مكونات البسبوسة:

كوب من السكر.

نصف كيلو سميد ناعم.

كوب من الماء.

كوب من السمن أو الزبدة البلدي السائحة، ويجب أن يكون باردا.

مكونات الشربات:

كوب ونصف من السكر.

كوب ونصف من الماء.

معلقة من السمن البلدي.

القليل من عصير الليمون.

طريقة عمل البسبوسة في الخلاط

يمكننا توضيح طريقة البسبوسة في الخلاط بالمنزل لربة المنزل من خلال الخطوات التالية: