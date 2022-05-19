نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكبدة بالردة بالتتبيلة السحرية تعرفي عليها خطوة بخطوة والطعم أحلي من المحلات في المقال التالي
من أهم الأكلات الرئيسية التي اعتدنا على تقديمها من وقت لآخر على المائدة هي الكبدة، فهي لها طعم جميل شهي يحبه جميع الناس الكبار والصغار، وتقدم في ساندوتشات لتكون وجبة إفطار أو عشاء مميزة، كما تتمتع بالقيمة الغذائية العالية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على طريقة مختلفة لعمل الكبدة وهي تحضير الكبدة بالردة، وسوف تنال اعجابكم بالتأكيد.
الكبدة من أهم الأطعمة التي لها الكثير من الفوائد فهي من أكثر المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد التي يحتاجها الجسم، لذلك يفضل الكثير من الأمهات القيام بتحضيرها بأشكال وطرق مختلفة حتى تنال اعجاب اولادها بشكل دائم ويتم تناولها، والان سوف نعرض لكم طريقة لذيذة وهي عمل الكبدة بالردة فهي من اجمل الطرق المميزة المطلوبة من الكثير من الناس، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير.
طريقة عمل الكبدة بالردة
الكبدة من أكثر الأكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت كبير حتى يتم تحضيرها، وطريقة عمل الكيكة بالردة من الطرق اللذيذة التي قد تساعد في كسر الروتين المعتاد لعمل الكبدة من خلال قليها في الزيت أو سويها بالشكل التقليدي، خطوات تحضيرها كالآتي:
المكونات
- 1 كيلو من الكبدة ويتم تقطيعها شرائح متوسطة السمك.
- ملعقتين من الخل الأبيض.
- 6 فصوص من الثوم المفروم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- رشة من الفلفل الأسود.
- رشة من الكمون.
- ربع ملعقة من البهارات المختلفة.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبار من الردة.
- ملعقتين كبار من الدقيق الأبيض.
طريقة التحضير
- في البداية يتم تقطيع الكبدة بالشكل المناسب أما قطع طويلة أو قطع عريضة شرائح.
- اغسلي الكبدة جيدًا بالخل والليمون والكمون، وذلك من أجل التخلص من أي رائحة زفارة بها.
- احضري طريق غويط بعد ذلك ثم أضيفي بداخله الثوم المفروم.
- ثم أضيفي الملح، والفلفل الأسود والكمون أيضًا والليمون.
- اخلطي كل هذه المكونات ملعقة صغيرة جيدًا.
- أضيفي بداخل هذه التتبيلة الكبدة داخل الطبق.
- اخلطي الكبدة بالتتبيلة حتى تغطى الكبدة بالكامل.
- اتركي الكبدة في الثلاجة مدة لا تقل عن ساعة.
- احضري طبقين إحداهما به الدقيق، والآخر به الردة.
- قومي بوضع كل شريحة من الكبدة في الدقيق حتى تغطى به تمامًا مع الردة.
- افعلي ذلك مع كل الشرائح.
- احضري مقلاة بها زيت غزير.
- سخني الزيت جيدًا أضيفي شرائح الكبدة به.
- اتركي الكبدة حتى يتم تغير لونها إلى اللون الذهبي.
- اخرجي الكبدة من الزيت واتركيها على ورق مطبخ حتى تتشرب كل الزيت الزائد منها.
- تقدم الكبدة على أطباق التقديم ويتم تناولها بجانب الاكلات المختلفة بألف هنا.
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