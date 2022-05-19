طريقة عمل الكبدة بالردة بالتتبيلة السحرية تعرفي عليها خطوة بخطوة والطعم أحلي من المحلات

من أهم الأكلات الرئيسية التي اعتدنا على تقديمها من وقت لآخر على المائدة هي الكبدة، فهي لها طعم جميل شهي يحبه جميع الناس الكبار والصغار، وتقدم في ساندوتشات لتكون وجبة إفطار أو عشاء مميزة، كما تتمتع بالقيمة الغذائية العالية لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على طريقة مختلفة لعمل الكبدة وهي تحضير الكبدة بالردة، وسوف تنال اعجابكم بالتأكيد.

الكبدة من أهم الأطعمة التي لها الكثير من الفوائد فهي من أكثر المأكولات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد التي يحتاجها الجسم، لذلك يفضل الكثير من الأمهات القيام بتحضيرها بأشكال وطرق مختلفة حتى تنال اعجاب اولادها بشكل دائم ويتم تناولها، والان سوف نعرض لكم طريقة لذيذة وهي عمل الكبدة بالردة فهي من اجمل الطرق المميزة المطلوبة من الكثير من الناس، تابعو معنا هذا المقال لمعرفة طريقة التحضير.

طريقة عمل الكبدة بالردة

الكبدة من أكثر الأكلات السريعة التي لا تحتاج إلى وقت كبير حتى يتم تحضيرها، وطريقة عمل الكيكة بالردة من الطرق اللذيذة التي قد تساعد في كسر الروتين المعتاد لعمل الكبدة من خلال قليها في الزيت أو سويها بالشكل التقليدي، خطوات تحضيرها كالآتي:

المكونات

1 كيلو من الكبدة ويتم تقطيعها شرائح متوسطة السمك.

ملعقتين من الخل الأبيض.

6 فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الفلفل الأسود.

رشة من الكمون.

ربع ملعقة من البهارات المختلفة.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبار من الردة.

ملعقتين كبار من الدقيق الأبيض.

طريقة التحضير