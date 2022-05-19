أحلي كيك البرتقال الهشة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات

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كيك البرتقال الهشة من أحلي وأطعم أنواع الحلويات والمخبوزات بشكل كبير والتي يحب تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال، والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ وشكلها الرائع والمميز، وكما أن هناك العديد من المناسبات الاجتماعية السعيدة التي يتم عمل كيك البرتقال فيها، وذلك مثل الافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بصورة كبيرة حيث تعتبر من أهم الحلويات المميزة علي مائدة الحلويات والتي يقبل على تناولها جميع أفراد العائلة بشكل كبير، ودائما ما نؤكد على ضرورة عمل كيك البرتقال الهشة والشهية في المنزل وذلك لضمان عملها بأفضل الطرق الصحية والمفيدة لصحة أفراد العائلة وخاصة الأطفال، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل لعمل أحلي وأطعم كيك البرتقال. طريقة عمل كيك البرتقال ومكوناتها المكونات أربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

نصف كوب زيت أو ثلاثة ملاعق زبدة.

كوب سكر ابيض.

كوب عصير برتقال.

كوبان دقيق أبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

رشه ملح. طريقة التحضير نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة ثم نتركها.

نقوم بإحضار صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهنها بالزبدة ثم نرش عليها الدقيق.

ثم نقوم بإحضار طبق عميق ونضع به أربع بيضات ونضيف إليه كوب من السكر ونضربهم بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف إليه كوب من الزيت أو الزبدة تدريجيا إلي الخليط ثم نضيف إليه كوب عصير البرتقال وبشر البرتقال إلي الخليط ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي.

نقوم بإحضار المنخل ونضع به كوبان الدقيق وننخلهم جيداً في طبق عميق ثم نضيف إليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وملعقة الفانيليا ورشة الملح ثم نقوم المكونات الجافة إلي الخليط تدريجيا ونستمر في الضرب بالمضرب الكهربائي حتى يمتزج الخليط ويصبح متماسك.

ثم نضعها في الصينية ونقوم بإدخالها إلي الفرن ونتركها لمدة عشرون دقيقة مع تخفيف درجة الحرارة إلي 140 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.

ثم نقوم بإخراجها من الفرن ونضعها في طبق التقديم ونقدمها بعد أن تبرد لأسرتك بجانب كوب من الحليب أو الشاي. عمر شويل - جدة أحلي كيك البرتقال الهشة والشهية بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

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