نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رخيص عن الليزر.. تخلصي من الشعر الزائد بالجسم كله بمكونات سحريه من مطبخك لتأخير نمو الشعر وازالته بدون الم نهائيا في المقال التالي

تعد وصفة وطريقة إزالة الشعر الزائد بالملح سواء من الوجه أو الجسم في مناطق مختلفة من أكثر الطرق التي جاءت بنتائج مميزة وهي طريقة غير مؤلمة نهائيًا وبالتالي يمكن استبدال السويت المؤلم بها كما أنها غير مكلفة نهائيًا فالملح هو مكون متوفر في منازلنا باستمرار ولذلك يمكن استبدال الليزر المكلف بها، وهناك بعض الوصفات الطبيعية الأخرى التي سنقوم بذكرها فيما يلي حتى تحصلي على بشرة وجسم ناعم خالي من أي شعر زائد. كيفية إزالة الشعر الزائد بالملح والكركم في المنزل قومي بإضافة خمس ملاعق كبيرة من الملح الأبيض الخشن مع سبع ملاعق كبيرة من مسحوق الكركم.

بعد ذلك قومي بإضافة خمس ملاعق كبيرة مع الحليب وقلبيهم جيدًا ثم قومي بوضع الوصفة في وعاء مناسب.

اغسلي بشرتك جيدًا ثم قومي بتطبيق الخليط عليها أو على المنطقة المراد إزالة الشعر منها واتركيه حتى يجف لمدة ربع ساعة على الأقل.

افركي المنطقة جيدًا وقومي بإزالة الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يزيل الشعر من الجذور ثم قومي بغسل المنطقة جيدًا وترطيبها بترطيب مميز. وصفة عصير الليمون والعسل تعد هذه الوصفة هي أشهر وصفات إزالة الشعر قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من العسل مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون وقلبيهم جيدًا.

ضعي المزيج في قدر معدني على النار حتى تذوب المكونات في بعضها ثم ارفعيه واتركيه يبرد قليلًا حتى لا يؤذي الجلد.

قومي بتطبيقه على الجلد في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه نصف ساعة حتى يجف تمامًا ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر.

يمكنك تطبيق هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع ويجب أن تقومي بعمل سكراب لترطيب وتقشير الجسم بعد عمل هذه الوصفة. وصفة الدقيق لإزالة الشعر الزائد أضيفي كمية مناسبة من الدقيق الأبيض مع عدة قطرات من عصير الليمون وقومي بإضافة كوب كبير من الماء إلى المكونات وقلبيهم جيدًا.

بنفس الطرق السابقة ونفس خطواتها قومي بتنظيف المنطقة وافردي الخليط عليها واتركيه لمدة نصف ساعة ثم قومي بإزالته في عكس اتجاه نمو الشعر. عمر شويل - جدة رخيص عن الليزر.. تخلصي من الشعر الزائد بالجسم كله بمكونات سحريه من مطبخك لتأخير نمو الشعر وازالته بدون الم نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رخيص عن الليزر.. تخلصي من الشعر الزائد بالجسم كله بمكونات سحريه من مطبخك لتأخير نمو الشعر وازالته بدون الم نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.